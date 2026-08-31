庫克即將卸任蘋果CEO 致信員工告別 謝全球用戶給予靈感

蘋果公司（Apple ）執行長庫克 （Tim Cook ）將於9月1日正式卸任，並由蘋果硬體工程負責人特納斯（John Ternus）接任執行長一職。在職務交接前夕，庫克近期的一舉一動引發外界高度關注。據「9to5Mac」報導，該媒體已取得庫克在擔任蘋果執行長最後一天，寫給全體員工的完整內部信件。

庫克當天也向全球蘋果用戶發表寄語。他在社群媒體上寫道：「在我擔任執行長（CEO）的最後一天，向蘋果社群送上滿滿的愛。我的頭銜明天會改變，但我對蘋果社群的熱愛永遠不會改變。感謝你們始終給予我靈感。我的感激之情無窮無盡，我也期待著下一個篇章！」

彭博資訊（Bloomberg）記者古爾曼（Mark Gurman）週日晚間發布深度報導指出，雖然 Vision Pro 團隊近期進行裁員，波及負責該裝置安全、音訊工程、Siri 整合、測試以及 visionOS 系統的員工，但這並不影響執行長交接。古爾曼還透露，蘋果正在招聘一名高階主管保鑣，要求候選人能「在條件艱苦的環境中一次徒步或背包行走數英里」。由於庫克非常熱衷徒步旅行與遊覽美國國家公園，外界推測這份招聘需求極可能與庫克有關，顯示他卸任後將有更多時間投入戶外活動。

庫克卸任執行長後，將繼續留在公司擔任執行董事長（Executive Chairman）。

庫克給員工告別信全文如下：

今天是我擔任蘋果執行長（CEO）的最後一天。我一直就知道這一刻總有一天會到來，但當它真正降臨、當我寫下這些文字時，依然覺得難以置信。我深愛這家公司以及背後支撐它的團隊，我無法讓這一天平淡過去而不給你們寫封信，告訴你們我是多麼感激大家給予我的熱情支持、感激你們每一天的付出，最重要的是，能作為你們的領袖，是我一生的榮幸。

事實上，無論外界對我的成功有何評價，我深知這完全歸功於你們。是你們激發出了最好的我。在我的一生中，從未見過或合作過如此卓越的團隊，而每一天，我都能看到更多證明這一點的例子。

蘋果確實有著極其特殊的魅力。我最引以為傲的，是任何年度財務報告都無法記錄的東西。這個地方證明了「企業文化能勝過一切」。我們共同堅信：我們所創造的產品至關重要，而且我們既有機會、也有責任讓這個世界變得比我們發現它時更加美好。這個使命正是讓這裡變得不凡的原因之一。蘋果滋養了這種精神，但我相信，早在你們來到這裡之前，它就已經存在於你們每個人心中。正是這份精神將你們帶到這家公司，並持續驅動著你們每天的工作。我們攜手創造出了遠比我們任何一個人單打獨鬥所能想像或實現的更偉大的成就。而這就是我們成功的祕訣——我們激發出彼此最好的一面，我們相互扶持。正如賈伯斯（Steve Jobs）曾經描述的那樣，我們之所以能「在宇宙中留下痕跡（leave our 'dent in the universe'）」，是因為我們的本質與信仰，是因為我們重視的價值觀以及我們看待世界的方式。我們是何其幸運，而我又是何其幸運。

如你們所知，我並非要離開蘋果，但我將卸下這個我深愛著的職務。我會以各種我現在只能初步想像的方式去懷念這份工作，儘管如此，我對自己的決定依然感到無比平靜與坦然。我會懷念領導你們、以及陪伴你們走過每一步的時光；但同時，能將舵輪交給像約翰（John Ternus）這樣傑出、出色且極具能力的人，也給了我極大的安慰。很少有人能像約翰那樣，深刻理解打造改變世界產品所需的要素，我對他的領導充滿期待。

我希望你們知道我是多麼感激你們，能擔任你們的執行長是多麼榮幸的事。最重要的是，我希望你們能繼續為成為蘋果這個卓越大家庭的一員感到自豪，並始終付出你們最好的一面。當我們全情投入這份工作、關愛彼此以及我們所服務的人群時，我們所能帶來的深遠影響將不可限量。

我期待在加州庫比蒂諾的蘋果園區（Apple Park）以及世界各地，以我的新身份與你們相見。

傾我所有，獻上我全部的心意，我永遠屬於你們。

庫克（Tim）親筆