押注自己 賺了1.7萬…前眾議員桑托斯遭Kalsh終身禁用

前共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯。（美聯社檔案照）

Kalshi預測市場交易平台31日發表聲明表示，前共和黨 紐約州聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)在平台押注自己是否出席川普總統今年2月底國情咨文(State of the Union)演說而獲利1萬7000元，後來面對Kalshi調查時並未完全配合，平台決定祭出終身禁令以及7萬1356元罰款。Kalshi發言人說，這是平台第一次發布終身禁令。

美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)先前則指控桑托斯2026年2月在社群媒體 發布一系列帶有誤導意涵的內容，企圖影響有關他自己是否出席川普國情咨文的下注價格，桑托斯自己又在平台針對出席國情咨文大手筆下注。

對於Kalshi懲處措施，桑托斯在社群媒體X發文回應道：「嘿@Kalshi，感謝你們從賭博平台對我發出終身禁令。且讓我們看看你們這些傢伙還能撐多久。」

桑托斯遭聯邦檢察官以電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身份竊盜等23項罪名起訴，2023年被眾議院驅逐。2024年，桑托斯對電信詐欺、身分盜竊等聯邦罪名指控認罪，被判7年多有期徒刑，但2025年獲得川普赦免。

對於CFTC的指控，桑托斯今年7月同意支付3萬5000多元和解。辯護律師莫瑞(Joseph Murray)說，桑托斯同意支付款項是為了避免冗長且昂貴的訴訟，和解協議不應該被誤解為桑托斯承認有任何違法行為。

根據CFTC調查，因為天候不佳影響前華府的行程時，桑托斯在Kalshi下注預測自己不會出席川普國情咨文，同一時間則發布多條貼文暗示自己將會出席，後來則透過下注套利。

另一方面，CFTC 28日表示，白宮讀稿機操作員裴瑞茲(Gabriel Perez)涉嫌利用內部消息下注而接受調查之後，已支付6萬5000元民事罰款，放棄超過10萬7000元下注彩金。

裴瑞茲被Kalshi平台下令禁止使用3年，CFTC也禁止裴瑞茲在3年之內從事任何線上押注交易。