Amtrak擬華埠設維修站 居民憂環境衝擊強烈反對

數百居民8月30日一起發聲反對將大型火車維修設施蓋在住家旁。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國鐵(Amtrak)計畫在芝加哥華埠 附近興建大型鐵路維修設施，引發周邊居民強烈反彈。數百名居民8月30日聚集在33街夾堅尼街(Canal St.)路口抗議，擔心設施長期運作造成噪音、環境污染及健康風險；芝加哥第11區區長李惠華(Nicole Lee)公開表態「100%反對」，要求Amtrak提供完整計畫及環境影響資訊。

住家後院緊鄰預定地的華裔 居民Aiyu黃表示，她已在當地居住5年，目前與另一半Phillip胡共同關注計畫。她說，住宅與預定設施僅隔著一條小巷，現在晚上已經經常聽到火車經過的聲音，「很難想像，如果後院變成24小時運作的火車維修站，未來會是什麼樣子。」

Aiyu黃表示，她尤其擔心計畫在華埠23街一帶設置火車洗車設施，但目前沒有人說明洗車過程產生的化學物質如何處理，以及是否可能造成水質或土壤污染，甚至影響居民健康。

「最擔心的就是會影響環境。」她說，Amtrak迄今並未向居民提供足夠的設施細節，社區對工程內容及可能影響仍所知有限。

李惠華在集會中表示，相關鐵路用地從華埠一路延伸至39街，約占第11區轄區八成長度，大型鐵路設施一旦興建，影響可能延續數十年。「這將對這個社區未來兩代人造成災難性的影響。」李惠華說。她表示，鐵路基礎設施通常不是短期工程，而是長期甚至永久存在，可能影響房產價值，也可能增加居民面臨環境風險的程度。

她透露，Amtrak目前尚未向芝加哥市提交完整的相關申請，但市府已發現Amtrak曾申請一項涉及地基工程的建築許可，由於現有土地分區並不允許相關用途，目前申請已暫停。

李惠華表示，市府將盡可能放慢工程推進速度，並質疑Amtrak提出的時程過於倉促。她說，一般芝加哥居民申請建築許可，連重新裝修浴室都可能需要數月時間，「現在這麼大型的工程卻要如此快速推進，這是無法接受的。」

在聯邦層面，李惠華表示已要求民意代表介入，包括聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)、德賓(Dick Durbin)，達克沃斯與德賓也已致函Amtrak及聯邦鐵路管理局(FRA)，要求說明相關計畫及程序。

李惠華說，她並不反對芝加哥擁有現代化鐵路設施，也不希望伊利諾州放棄聯邦基礎建設資金，但如此大型的維修設施不應設在華埠附近人口密集的社區。

她表示，第11區近年持續推動工業土地轉型，希望增加住宅及社區發展，維持地區可負擔性，而Amtrak計畫與這項方向完全背道而馳。

參與當天反對行動者簽署了陳情聲明，並呼籲其他社區民眾向伊州州長等官員反映民意。

民眾掃描連署信完成簽名。(特派員黃惠玲／攝影)

右側高架橋上的土地，就是火車維修設施預訂地，與居民住宅僅隔著一條小巷。(特派員黃惠玲／攝影)

11區區長李惠華(前左)公開表示反對在該區興建火車維修設施。(特派員黃惠玲／攝影)

許多孩子也跟家長一起發聲。(特派員黃惠玲／攝影)

Aiyu黃(左)跟先生Phillip胡希望社區鄰居一起寫信給伊州州長表達心聲。(特派員黃惠玲／攝影)