尼泊爾洪災903死 85美國人失聯含維州10朝聖者

這張由尼泊爾軍方提供的照片顯示，8月30日尼泊爾軍人在尼泊爾上特里蘇里(Upper Trishuli)一座水力發電工程現場，使用鑽孔機進行救援行動。（美聯社）

北維吉尼亞州10名民眾日前前往中國與尼泊爾 邊境一帶，參加前往西藏岡仁波齊(Mount Kailash)的宗教朝聖行程，卻在當地發生嚴重洪水及山崩後失聯，引發北維州 尼泊爾裔社區動員尋人及救援。

上周尼泊爾發生的嚴重洪災持續造成傷亡。官員8月31日表示，洪災死亡人數已升至903人，失蹤人數則接近翻倍，增至4247人。

尼泊爾國家災害風險降低與管理局(National Disaster Risk Reduction and Management Authority)的最新通報指出，失蹤者中包括592名外籍人士。

美國國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)向福斯新聞表示，目前約有85名美國人仍下落不明。

根據聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆(Suhas Subramanyam，民主黨、維州第10選區)辦公室發言人哈姆(Piper Hamm)表示，維州有10人失聯，其中至少7人確認來自勞登郡(Loudoun County)。

這10人包括Anil Goel、Srinivas Sudhir Rangu、Sudhindra Yapalparvi、Laxminath Gopisetty、Venkataraman Balasubramanyam、Kirti Acharya、Venkat Bangalore、Keshav Rao、Vivek Srivastav，均為美國公民；另一人Mahendra Gupta則是加拿大公民。

蘇布拉馬尼亞姆發表聲明稱，這些人中有不少是社區領袖，前往喜馬拉雅山區尋求心靈及宗教上的連結。他的辦公室目前與美國國務院保持定期聯繫，協助尋找失聯者並向家屬傳遞最新消息，也呼籲受到影響的民眾與他的辦公室聯絡。

北維尼泊爾裔社區也開始動員。居住在馬納薩斯(Manassas)的尼泊爾裔美國人社運人士蒂瓦里(Jewan Tiwari)表示，社區目前充滿悲傷與擔憂，許多人都在等待失聯親友的消息。

他也呼籲社區民眾透過尼泊爾政府設立的「總理災害救援基金」(Prime Minister Disaster Relief Fund)捐款，直接協助受災民眾。蒂瓦里說，這趟行程嚴格來說並不只是一般登山或健行，而是宗教朝聖活動，每年都有數以千計的印度教、佛教、耆那教及苯教信徒前往西藏岡仁波齊朝聖。

朝聖者通常會徒步繞行岡仁波齊，全程約33哩，路線最高點為海拔近1萬8500呎的多爾瑪拉山口(Dolma La Pass)。由於岡仁波齊具有高度宗教神聖地位，加上當地法律限制攀登，這座山至今仍未有人登頂。

為悼念災難中的罹難者並聲援失聯者家屬，費爾法克斯郡政府中心(Fairfax County Government Center)30日舉行了燭光追思會。