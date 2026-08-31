每個求職者都超完美…防AI作弊 雇主千方百計證明是真人

利用人工智慧(AI)作弊、深偽技術(deepfakes)猖獗，如今越來越多雇主設下層層關卡，以便讓求職者證明自己是「真人」。示意圖。（美聯社）

華爾街 日報30日報導，近年利用人工智慧(AI)作弊、深偽技術(deepfakes)猖獗案例頻傳，加上出現北韓 特工在美國企業找到遠距工作的實例，如今越來越多雇主在招聘過程設下層層關卡，以便讓求職者證明自己是「真人」，例如在視訊對話時必須移除Zoon虛擬背景、把手放在臉前對鏡頭揮手，或者拿著鏡頭對房間周圍環繞一圈，同時檢查求職者的IP位置。

背景調查平台Checkr去年9月對3000名企業經理人進行調查發現，高達59%受訪者懷疑求職者應徵過程裡使用AI工具，在自我介紹時做出不實陳述。

報導指出，科技日新月異，企業為了避免AI輔助工具作弊與求職詐欺而推出全新的篩選策略。

目前正在找工作的品管工程師海瑟·威克斯(Heather Wilcox)說，曾經參加由AI主持的視訊面試，軟體會持續偵測她她的視線，確保回答時沒有偷看AI生成講稿。面試官對她說，視訊過程嚴禁使用虛擬背景。

自己也曾擔任招聘主管的威克斯說，能夠理解這些措施的設立，因為如今出現大量冒名頂替與作弊行為。她說，AI的出現讓找工作變得困難，因為每個人的履歷都超級完美，所有人都有標準答案。

Zoom旗下遠距工作面視軟體BrightHire今年稍早推出一款防止作弊的偵測工具，能夠監測應徵者正在電腦做什麼、是否切換覽器分頁。

企業總部位於新澤西州的電訊與安全公司Somos在視訊面向中便要求應徵者移除虛擬背景、用鏡頭環繞房間一圈，目的在於確認應徵者是否真的位於聲稱地點、身邊有沒有其他人或電腦設備在幫忙提供答案。某些求職者聽到這些要求之後，直接切斷視訊通話。

Somos人資長艾莉莎·巴雷特(Elissa Barrett)表示：「我們遇到很多求職詐騙。」

Somos最近開始檢查求職者的IP，曾抓到自稱是在佛羅里達州的應徵者，實際上卻住在巴西。面試官也要求應徵者在臉前揮手，因為冒充人類、以AI生成臉孔的機器人，通常無法完成這個挑戰。巴雷特說，某些求職者在這個關卡表現有異，揮手時手部位置停留在身邊。

為200多家風險投資初創公司招募人才的Quantum面視官豪斯查爾德(Mike Hauschild)說，有客戶要求應徵者在視訊裡回答問題時必須雙手舉高，以證明沒有一邊打字。

有30名員工的遠端初創公司Passion.io人工智慧營運主管伊娃·史裴克薩德(Eva Spexard)表示，公司要求求職者在面試環節分享螢幕，可以看出是自己打字或複雜貼上。她說，回家作業類型的任務充斥太多AI垃圾(AI slop)，已經逐漸遭到淘汰，即時測驗如今才是主流作法。