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遭16校拒絕後進Google 華裔生控告招生歧視獲進展

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遭16校拒絕後進Google 華裔生控告招生歧視獲進展

世界新聞網王若馨／即時報導
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加州華裔青年史丹利·鍾(Stanley Zhong)。(本報資料照，受訪者提供)
加州華裔青年史丹利·鍾(Stanley Zhong)。(本報資料照，受訪者提供)

福斯新聞29日報導，加州巴洛阿圖(Palo Alto)華裔青年史丹利·鍾(Stanley Zhong，音譯)遭16所大學拒絕後，被Google聘為全職軟體工程師，他與父親鍾南(Nan Zhong，音譯)控告加州大學系統、華盛頓大學、密西根大學與康乃爾大學招生歧視亞裔，近日取得進展。

聯邦法官羅巴特(James L. Robart)裁定，史丹利·鍾依民權法案第6章對華盛頓大學提出的部分主張可繼續審理。

鍾南對福斯新聞說：「法官駁回校方撤銷全案的動議，等於這一輪判我們勝出。這是重大進展，代表訴狀中的事實主張足以支撐指控。」

鍾南說，接下來可進入證據開示(discovery)階段，要求校方提供內部文件、內部通訊，以及最重要的招生數據。

史丹利·鍾現年21歲，2023年畢業於甘恩高中，他的SAT成績1590分(全國前1%)、加權GPA 4.42，高中時就創辦免費電子簽名公司。Google在他13歲時就在程式競賽中注意到他。

他曾獲馬里蘭大學與奧斯汀德州大學錄取，但選擇2023年秋季入職Google。鍾家指他獲聘的職級通常要求博士或同等經驗。

華盛頓大學則表示，電腦科學學院競爭激烈，身為旗艦大學，該校優先錄取本州居民，絕大多數外州申請人未能錄取。

鍾南說，對亞裔學生的不公待遇，是存在已久的大規模系統性問題。「這不只關乎我們家。我還有一個小兒子，我不希望他再碰上同樣的事，未來孫輩也不該再碰到。」

精華 FAQ

  • 他在高中成績優異、曾創業並獲Google青睞，卻先後遭16所大學拒絕錄取。家屬認為這反映亞裔學生在招生中受到不公平對待，因此提告多校與大學系統。

  • 聯邦法官羅巴特裁定，史丹利·鍾依民權法案第6章對華盛頓大學提出的部分主張可以繼續審理，代表校方要求撤案未獲全數支持，案件進入下一階段。

  • 鍾南表示，下一步將進入證據開示階段，要求校方提供內部文件、內部通訊與招生數據，以檢視是否存在對亞裔學生不利的系統性招生差別待遇。

華裔 歧視 Google

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