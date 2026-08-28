不是不想出門 而是不敢？第一夫人要媒體別碰拜倫私生活

拜倫與母親梅蘭妮亞。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普 總統之子拜倫（Barron Trump）即將年滿20歲之際，正低調生活在嚴密的安全防護之下。這似乎是對日益升高的政治暴力威脅所做出的回應，其中包括多起針對其父親、川普總統的暗殺企圖。

「他不會外出。」一名長期熟悉川普圈內事務的人士告訴紐約郵報。20歲的拜倫剛結束紐約大學 大二學年，今年夏天大部分時間都與母親、第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）待在新澤西州的川普國家高爾夫俱樂部貝德明斯特。

另一名消息人士補充說，「這孩子相當喜歡獨處。」

自2025年1月20日出席父親第二次就職典禮以來，拜倫便逐漸建立起一種低調、與外界保持距離的生活方式。

自2024年7月以來，川普總統至少躲過三次暗殺企圖。2024年7月，他在賓夕法尼亞州巴特勒的一場競選集會上遭槍擊並受傷；同年9月，他在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場遭到一名企圖刺殺他的男子尾隨；而今年4月25日，他出席白宮記者協會晚宴時，現場又發生持槍男子襲擊事件。如今，他最小的兒子也成為美國境內外敵對勢力注意的目標。

伊朗強硬派近期發布一段名為「在哪裡殺死拜倫」的影片，聲稱片中展示了這位總統之子的行蹤，並對拜倫懸賞1000萬美元。

他的母親同樣成為伊朗強硬派的目標。梅蘭妮亞也曾在今年4月與總統一同出席白宮記者協會晚宴。

．梅蘭妮亞出手 力保兒子安全

2025年9月，保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遭暗殺後，拜倫也受到相當大的衝擊。據了解，他與柯克之間已建立親近關係。

「這就是你走出去之後會發生的事。」拜倫得知這起事件後，在向父親告知消息時曾如此說道。

第一夫人的辦公室則要求外界尊重20歲拜倫的隱私，並告訴紐約郵報，「鑑於近期的威脅」，東翼辦公室要求媒體在報導時「排除任何涉及他私人生活的細節」。

第一夫人一向以保護兒子聞名。

2022年初，川普總統正處於兩段白宮任期之間。這意味著拜倫在當年3月年滿16歲時，原本可能失去特勤局的保護。

然而，梅蘭妮亞介入此事，下令辦公室聯絡白宮，要求時任總統拜登（Joe Biden）批准延長拜倫的特勤保護。一名前拜登政府官員表示，這項要求很快便獲得批准。

梅蘭妮亞也曾在自己的紀錄片中間接透露兒子害羞、低調的性格。該片記錄了川普在2025年1月第二次就職典禮前的準備過程。

當梅蘭妮亞與特勤局人員討論第一家庭是否可能沿著賓夕法尼亞大道參加就職遊行時，她告訴特勤人員，「我知道拜倫不會出去。我尊重這一點。」

最終，由於天氣寒冷，原定的就職遊行活動改在室內舉行。

．暗殺陰影下的成長與心理影響

專家表示，持續受到安全保護雖然能為拜倫提供必要的保障，但也可能提高他對外界威脅的警覺程度。無論是偶然聽到特勤人員談論潛在危險，還是因安全考量而在最後一刻更改旅行計畫，都可能讓他更加意識到自己周遭始終存在威脅。

「拜倫可能比一般人更加警覺、更加敏銳，也更加意識到現實中真正存在的危險。」心理治療師阿茲塔・賽揚博士（Dr. Azita Sayan）告訴紐約郵報。她雖然沒有治療過拜倫，但曾處理過青少年創傷相關問題。

不過，她也補充說，「喜歡獨處並不代表受到創傷。他是在保護自己，私下建立友誼並做出自己的決定，而不是把這些事情公開展示給外界。我認為，從成長發展的角度來看，這是健康的。」

雀兒喜．柯林頓（Chelsea Clinton）12歲時便開始住在白宮，一直到1997年秋天離開華盛頓特區、前往史丹福大學就讀。她最近在The Skinny Confidential Him & Her Show節目中表示，當年她會刻意盡可能待在室內，讓自己與朋友擁有隱私和私人空間。

雀兒喜說，如果她們人在白宮，特勤局人員不需要與她們待在同一層樓，聽她們讀書、談男生，或談論當時正在做的任何事情。

如今，川普家族仍面臨多重威脅。伊朗德黑蘭一座橋上曾出現一幅看板，上面描繪伊凡卡（Ivanka Trump）、梅蘭妮亞與拜倫，每個人的頭上都標示著「已被殺害」，並以英文寫著「嘿，恐怖分子！準備去死吧」。

．未來或走向商界

拜倫在父母各處住所都擁有自己的私人空間，包括海湖莊園（Mar-a-Lago）的私人套房，以及曼哈頓中城川普大樓內屬於他自己的樓層。在白宮，他的房間則配有特別訂製的家具，由白宮內部木工工坊製作，以符合他6英尺9英寸、約206公分的身高。

無論住在哪裡，拜倫抵達後都會迅速進入室內，避開公共區域，直接前往自己的私人空間。

「你不會看到他在外面閒晃。」一名與第一家庭關係密切的消息人士說。

這與他的哥哥姊姊們形成鮮明對比。他們選擇了更加公開的生活方式。小川普（Donald Trump Jr.）和次子艾瑞克（Eric Trump）都深度參與川普家族企業；伊凡卡則經常在社群媒體上露面，也常受邀參加Podcast。這三人以及蒂芬妮（Tiffany Trump）都經常陪同父親出席公開活動。

根據各方描述，拜倫聰明、有禮貌，也很好地承受了「川普」這個姓氏所帶來的公眾壓力，以及他那位極具個人特色、備受關注的父親所帶來的巨大影響。

無論拜倫何時完成學業，目前種種跡象顯示，他未來可能會選擇從商，而不是從政。

他已與高中時期的朋友共同創辦一家草本能量飲料公司，也投資了加密貨幣。不過，相較於他的姪女凱伊（Kai），拜倫更傾向於在這些事業中扮演幕後角色，而不是像凱伊一樣透過社群媒體積極推廣、行銷自己的商品。

凱伊今年稍早在保羅（Jake Paul）的Podcast上談到拜倫時表示，「他不太喜歡受到公眾關注，我可以理解。」

拜倫最近一次公開露面是在7月19日。這位足球迷與父母一同前往大都會人壽體育場（MetLife Stadium），隔著防彈玻璃觀看西班牙與阿根廷之間的世界盃決賽。