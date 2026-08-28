美簽趨嚴+CPT受限 留學生嘆「很不友好」人數恐降1成

美國大學在新冠疫情 後努力恢復國際招生，如今卻因簽證 規定收緊、審批放緩及留學生 實習政策變化，再度面臨海外學生人數下滑。相關數據顯示，本次招生周期美國大學國際學生人數預估減少約10%，對高度依賴海外招生的大學，如加州、紐約、德州、伊利諾州及麻州等地的大型公立大學和私立研究型大學，影響將尤其明顯。

根據國際教育工作者協會(NAFSA)與JB International在8月公布的秋季2026最新預測顯示，2026年秋季美國大學國際學生人數可能較上一學年減少約9.5%，約少11.1萬人；而2025年秋季新入學國際學生已下降17%。簽證審批延誤、拒簽及移民政策不確定性，被高等教育機構視為造成國際招生下滑的重要因素，其中96%的受訪院校將簽證申請問題列為新國際學生減少的主要原因。

例如亞利桑納州立大學今年秋季國際學生約1.1萬人，較去年的1.4萬人減少約20%，校方表示，簽證處理延誤及移民政策變化是造成下降的因素之一。

這種影響也從大學延伸至周邊社區。國際學生除了繳交學費，也會在校園所在地租屋、用餐、搭乘交通工具及消費。若學生人數減少，可能進一步影響大學城的租屋需求、校園工作及附近商家的生意。

對部分高度依賴國際招生的大學而言，國際學生減少也可能影響研究所課程、研究實驗室及校園住宿安排。學校若原本按照較高的國際生人數預估學費收入，如今招生未達預期，可能需要重新調整財務及人力配置。

高等教育界目前關注的核心問題，是從「錄取」到「實際入學」之間出現的簽證瓶頸，以及從「畢業」到「就業」之間日益增加的不確定性。大學可以錄取國際學生，但如果學生無法及時取得簽證並抵達美國，最終仍無法轉化為實際入學人數及學費收入。

除了簽證問題，留學生也開始擔心實習及畢業後求職環境進一步收緊。一名台灣留學生在社媒發文表示，近期留學及實習政策變化，讓國際生感受到前所未有的求職壓力，「現在對留學生而言，整體環境真的非常不友好。」

該生說，過去背景較好的留學生往往可以利用暑期課程實習訓練(CPT)到大型企業實習，表現良好後甚至能提前取得全職工作邀請(return offer)；然而一旦CPT受到更嚴格限制，部分學生可能無法利用暑期累積實習經驗，只能等到畢業後依靠「選擇性實務訓練」(OPT)爭取全職工作。

這種情況也導致原本可以透過暑期實習取得工作機會的優秀學生，如今可能集中到畢業後才爭取有限的全職職缺，競爭勢必更加激烈，背景相對普通的留學生則可能更難取得面試機會。