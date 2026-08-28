把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 簽署行政命令，把橫跨美國與加拿大 邊界的「安大略湖」更名為「美國湖」（Lake America），而且可能還會企圖改其他地名。經濟學家克魯曼 於是發文調侃川普。

克魯曼28日在Substack個人電子報平台發表「讓地理再度偉大」一文，揣摩川普喜好，提出幾個投其所好的更名建議。

他建議川普，何不把「太平洋」（Pacific Ocean）改名為「致命洋」（Lethality Ocean）？

遠一點的「黑海」（Black Sea），聽起來有點DEI（Diversity、Equity、Inclusion（多元、平等與包容），想必也不對川普口味，何不改名叫「歐洲傳統海」（European Heritage Sea）？

又如「好望角」（Cape of Good Hope），名字雖好聽，但克魯曼說，在川普主政下，還有什麼好希望，何不更名為「史詩憤怒角」（Cape of Epic Fury）？

然而，重點在本質，而非取什麼名字。誠如莎翁名言：「名字有什麼關係？我們稱為玫瑰之物，改稱別的名字，還不是照樣芬芳？」