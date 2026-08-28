20個重量級金主 今年期中選舉累計捐款已達12億

矽谷創業家安德立森（Marc Andreessen）。（路透）

紐約時報28日報導，根據最新數據分析，共計20個重量級金主為今年期中選舉 累計已捐款12億元，贊助排行榜名列前茅大多是科技鉅子或共和黨籍超級富豪。

報導指出，億萬富翁捐款足以左右參、眾議院 選情，企業為了創造更高利益不惜大手筆捐款，某些黑金團體(dark-money groups)為選舉捐款則是希望讓資金來源得以保密。

矽谷 創業家安德立森(Marc Andreessen)與霍洛維茲(Ben Horowitz)在期中選舉已捐款1.153億元，希望放寬加密貨密、人工智慧(AI)領域的管制新規。

民主黨頭號金主索羅斯(George Soros)與兒子艾力克斯·索羅斯(Alex Soros)透過旗下超級政治行動委員會(super PAC)支持左翼團體，累計捐款已有1.037億元。

共和黨重量級金主、避險基金億萬富豪亞斯(Jeff Yass)累計捐款約9380萬元，倡議政策包括學校選擇權(school-choice)、減稅以及對於公司投資的TikTok改變監管規定。

身為世界首富的科技富豪馬斯克(Elon Musk)已捐款9050萬元，但捐款行動可能才剛開始。他已授權超級政治行動委員會至少再支出1億元協助共和黨候選人。

支持共和黨的非營利政治倡議團體「一個國家」(One Nation)累計捐款約7570萬元，估計今年期中選舉期間將投入1.34億元廣告費用幫共和黨助選。

來自中西部億萬富豪企業家伍萊茵(Richard Uihlein)與妻子伊麗莎白(Elizabeth Uihlein)是共和黨長期金主，對威斯康辛州、伊利諾州選舉特別有興趣，今年期中選舉捐款已有7000萬元。

已故賭場大亨兼共和黨重量級金主艾德森(Sheldon Adelson)的遺孀米瑞姆‧(Miriam Adelson)，期中選舉捐款已有6760萬元，持續贊助艾德森生前關注的挺以色列倡議，也繼續支持川普總統。

瑞波實驗室公司(Ripple Labs Inc)與共同創辦人拉森(Chris Larsen)已捐款6570萬元，成為關注放寬加密貨密監督、氣候倡議、AI監督的最大手筆金主之一，加州政治也是關切議題。

支持民主黨的超級政治行動委員會「參議院多數黨政治行動委員會」(Senate Majority PAC)旗下非營利組織「多數前進」(Majority Forward)已捐款6300萬元。

加密數位貨幣交易平台Coinbase捐款5520萬元。

堅定支持以色列的共和黨避險基金億萬富豪辛格爾(Paul Singer)捐款5250萬元。

OpenAI共同創辦人布洛克曼(Greg Brockman)與韓裔妻子安娜(Anna Brockman)已捐款5000萬元。

前20個捐款金主還有：民主黨側翼組織「眾院多數前進」(House Majority Forward)、保守派倡議組織「美國行動網絡」(American Action Network)、加密貨幣交易平台Gemini共同創辦人雙胞胎兄弟泰勒‧溫克沃斯(Tyler Winklevoss)與卡門‧溫克沃斯(Cameron Winklevoss)、加密貨幣交易所暨金融服務平台Crypto.com、保守派政治非營利組織「美國繁榮聯盟」(American Prosperity Alliance)、科氏集團(Koch Inc)、運動博奕業者DraftKings、華爾街避險基金大亨葛里芬(Ken Griffin)。