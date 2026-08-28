變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策，允許移民官向申請人居住及工作所在地的社區人士了解其品格、忠誠度、活動及入籍資格。這項政策立即生效，適用於目前審理中的入籍申請及新提出的申請，但是否進行調查將由USCIS依個案情況決定。
USCIS發布政策公告PA-2026-10，更新「政策手冊」(Policy Manual)，恢復並規範「個人調查」的實施。根據政策，這類調查也稱為「鄰里調查」，主要針對申請人的居住及工作環境蒐集資訊，以協助移民官確認其是否符合歸化入籍資格。
USCIS目前的入籍程序仍包括申請、指紋及其他生物辨識查核、入籍面談、英文及公民測驗，以及最終宣誓等程序；若移民官要求補充資訊，申請人也可能需要進一步提供資料。
這項新政策的實際影響在於，入籍審查將不再主要局限於申請人提交的文件、面談內容及政府資料庫查核；在USCIS認為有必要的個案中，移民官也可以透過申請人的居住或工作社區取得額外資訊，以評估其是否符合入籍資格。
此做法並非全新政策。根據「移民與國籍法」(INA)第335(a)條，USCIS原本即有權對入籍申請人進行調查，除非獲得豁免。USCIS表示，過去多年來通常豁免這項要求，主要依靠聯邦調查局(FBI)的生物辨識、犯罪紀錄及其他安全查核取得申請人相關資料。
2025年8月22日，時任USCIS局長艾德洛(Joseph Edlow)發布政策備忘錄，宣布根據INA第335(a)條逐案恢復對入籍申請人的個人調查。此次的新政策公告，則進一步將這項做法納入USCIS「政策手冊」，使其成為現行入籍審查政策的一部分。
USCIS表示，鄰里調查可以提供申請人面談、犯罪紀錄及安全查核，以及申請文件中可能無法取得的「未經排練的觀察」(unrehearsed observations)。這些資訊可協助移民官判斷申請人是否具有良好道德品格、是否忠於美國憲法原則，以及是否願意遵守美國法律、維護社會秩序。
調查也可能涉及申請人的政治或組織活動。USCIS指出，移民官可以透過調查確認申請人是否因其倡議、教學活動或與特定組織的關聯，而涉及禁止入籍的情況，包括支持以暴力推翻美國政府，或非法攻擊、殺害美國政府官員等相關教義或活動。
不過，這並不代表每一名入籍申請人都會接受鄰里訪查。USCIS的詐欺偵查及國家安全局(FDNS)將與外勤業務局(FOD)協調，根據個案紀錄中的證據進行個別審查，再決定是否進行調查或予以豁免。
申請人也可以自願提交證詞或品格推薦信。USCIS表示，推薦信最好由非申請人親屬的美國公民提供。移民官在考慮是否豁免鄰里調查時，可以將這些推薦信納入評估，但政策並未要求申請人必須提交此類推薦信。
主要是向申請人居住或工作所在地的社區人士了解其品格、忠誠度、活動及入籍資格，補足面談、文件與政府資料庫查核可能不足的資訊。 不會。USCIS表示是否進行鄰里調查，將由詐欺偵查及國家安全局與外勤業務局依個案紀錄和證據逐案判斷，也可能直接豁免。 申請人可自願提交證詞或品格推薦信，最好來自非親屬的美國公民。這些資料可供移民官評估是否豁免鄰里調查，但並非強制要求。
精華 FAQ
主要是向申請人居住或工作所在地的社區人士了解其品格、忠誠度、活動及入籍資格，補足面談、文件與政府資料庫查核可能不足的資訊。
不會。USCIS表示是否進行鄰里調查，將由詐欺偵查及國家安全局與外勤業務局依個案紀錄和證據逐案判斷，也可能直接豁免。
申請人可自願提交證詞或品格推薦信，最好來自非親屬的美國公民。這些資料可供移民官評估是否豁免鄰里調查，但並非強制要求。
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