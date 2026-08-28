給川普捐巨款的企業執行長 憂國會多數易主後恐遭調查

期中選舉即將到來，Meta Platforms與其他公司正對民主黨開出巨額支票，以便平衡先前對白宮宴會廳及共和黨倡議捐贈的數千萬元。（美聯社）

華爾街日報27日獨家報導，為川普 總統提供巨額捐款的美國大型企業執行長，如今擔心萬一共和黨 失去國會多數，未來恐將收到民主黨國會議員發出刑事調查傳票；為了加強與民主黨的關係，包括Meta 在內等公司開始未雨綢繆捐款給民主黨政治委員會，其他公司則紛紛聘請民主黨人士加入團隊。

報導指出，與川普總統關係密切的大型企業，現在正為萬一民主黨拿下眾議院多數席次將啟動調查預做準備。民主黨籍眾議員可能鎖定的目標，包括曾經向具有指標意義的川普重大計畫做出巨額捐款的企業，以及跟川普家人、川普高層幕僚有關的企業。

華府律師與遊說業者表示，客戶都在詢問「我們有哪些弱點？」

知情人士說，期中選舉即將到來，Meta Platforms與其他公司正對民主黨開出巨額支票，以便平衡先前對白宮宴會廳及共和黨倡議捐贈的數千萬元。

派拉蒙天空之舞傳媒集團(Paramount Skydance)、預測市場交易平台Kalshi等公司則聘請前任民主黨助理擔任幕僚，希望鞏固政府關係。

消息人士說，某些企業成立內部專案小組，沙盤推演未來可能面臨國會詢問的因應對策，特別是有關捐款重金給川普及川普政治運作的質疑；Meta以及AI軟體與大數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir Technologies)的企業高層與顧問都曾討論未來可能被民主黨國會議員要求交出資料，或者要求出席國會聽證會，甚至接到國會傳票。

矽谷捐款顧問兼民主黨選舉策略顧問泰波(Cooper Teboe)指出，如果民主黨掌握眾議院，可能掀起一波調查浪潮。他說，過去曾經公開討好川普卻忽視民主黨的企業，現在最好趕快「跟上帝懺悔」(Get right with God)。

泰波說，這些企業如果不想在明年徹底完蛋，今年就要想清楚該如何因應，必須做出某些彌補，而「代價將比過去昂貴許多」。

如果民主黨拿下眾院多數席次，目前眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將成為新任眾院議長。

傑佛瑞斯表示，民主黨將把重點放在解決民眾日常生活負擔能力以及對企業究責。他說：「川普陣營為國家帶來的腐敗猖獗時代很快就要結束。」