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涉行為不當…3特勤局人員遭停職調查 包括發言人古利耶米

記者顏伶如／即時報導
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川普總統在特勤局探員保護下登上空軍一號。(美聯社檔案照)
川普總統在特勤局探員保護下登上空軍一號。(美聯社檔案照)

美國特勤局(US Secret Service)27日證實，首席發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)與另外兩名非執法人員涉嫌不當行為已遭停職，正在接受專業責任辦公室(Office of Professional Responsibility)內部調查。

特勤局拒絕提供調查細節，僅在聲明中說：「我們的重要工作需要團隊成員在工作上對職責、誠信、勇氣等方面都維持堅定承諾。」

古利耶米2022年加入特勤局，之前曾擔任芝加哥、巴爾的摩以及維吉尼亞州費郡(Fairfax County)三地的大型警察局首席發言人。

古利耶米委任律師勃恩斯坦(Gregg Bernstein)發表聲明說，古利耶米是具備高度誠信的專業人士，數十年來為地方、各州、聯邦機關發聲的公職服務表現有目共睹。

聲明表示：「古利耶米高度尊敬特勤局使命，完全配合工作要求。」

紐約時報報導，川普政府高層官員說，古利耶米等人被勒令行政休假(administrative leave)。

特勤局近年面臨嚴格檢視，尤其在川普總統2024年競選期間兩度遭到暗殺企圖之後。現任特勤局局長柯蘭(Sean Curran)在川普卸任第一任期之後的四年期間負責川普維安。

先前媒體報導川普7月下旬結束北約峰會之後，因為安全疑慮而臨時更換空軍一號專機離開土耳其。隨同川普出訪的特勤局人員後來接受聯邦調查局(FBI)的洩密調查。

精華 FAQ

  • 美國特勤局證實，首席發言人古利耶米，以及另外2名非執法人員，因涉嫌不當行為遭停職，並由專業責任辦公室進行內部調查。

  • 特勤局未公布具體調查細節，只表示其核心工作要求成員在職責、誠信與勇氣上保持堅定承諾，並強調案件仍在內部程序中處理。

  • 因為特勤局近年已因川普2024年競選期間2度遭暗殺企圖而備受檢視，近期又傳出維安疑慮與洩密調查，使其管理與紀律問題更受關注。

芝加哥 紐約時報 維吉尼亞州

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