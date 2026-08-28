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TIME百大AI人物沒有黃仁勳 驚見美名媛、好萊塢男星

懶人包／景甜遭孫宇晨追討3000萬 甜蜜戀情鬧上法庭為哪樁？

TIME百大AI人物沒有黃仁勳 卻驚見美名媛、好萊塢男星

編譯林聰毅／綜合外電
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黃仁勳檔案照。(路透)
黃仁勳檔案照。(路透)

時代雜誌（TIME）選出2026年全球百大人工智慧（AI）人物，在這份榜單中出現了一些意想不到的人士，包括名媛、工會領袖、好萊塢明星及美國參議員在內，而令人意外的是黃仁勳、蘇姿丰、查克柏格，以及DeepMind共同創辦人哈薩比斯等家喻戶曉的企業領袖並未入榜。

今年上榜的企業主管包括OpenAI的執行長奧克曼、總裁布洛克曼及研究長陳信翰、SpaceX執行長馬斯克、Anthropic共同創辦人阿莫戴夫婦

（Dario & Daniela Amodei）、甲骨文執行長艾利森、字節跳動共同創辦人兼董事長梁汝波、博通執行長陳福陽及亞馬遜執行長貝佐斯等人。

出人意表的是，AI晶片龍頭輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、Alphabet及Google執行長皮伽（Sundar Pichai）、Meta執行長查克柏格，以及微軟執行長、也是OpenAI主要支持者兼合作夥伴的納德拉均未上榜。

因研發AI模型AlphaFold準確預測蛋白質3D結構而榮獲2024年諾貝爾化學獎哈薩比斯（Demis Hassabis）也未能入選，這位DeepMind共同創辦人最近才被任命為Google DeepMind董事長兼Alphabet首席科學家。

今年的榜單也出現了一些令人意外的人物，例如美國名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）、好萊塢男星約瑟夫戈登─萊維特（Joseph Gordon-Levitt）與班艾佛列克（Ben Affleck），以及大力倡導AI風險的美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

時代雜誌表示，AI領域的活動如同爆炸般迅速發展，但也引發了激烈的爭論，AI的願景宏偉但也伴隨著巨大的恐懼，而今年選出的這份名單，正是反映此領域的動盪現狀。

該雜誌指出，過去12個月AI產業風起雲湧，例如xAI老闆的馬斯克帶領一流的AI公司上市、Anthropic的阿莫戴因為AI工具在戰爭中的使用方式與五角大樓發生衝突、甲骨文的艾利森致力於興建能使AI發揮全部潛力的資料中心，以及中國AI新創公司月之暗面創辦人楊植麟打造的模型吸引了廣泛關注，其表現有時甚至超越美國最先進的模型。

但另一方面，包括美國參議員桑德斯、美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）主席舒勒（Liz Shuler），以及好萊塢男星約瑟夫戈登-萊維特（Joseph Gordon-Levitt）在內，有越來越多政界人士和倡導者正在警告這些變化可能帶來的後果。桑德斯說： 「歸根究柢，我認為我們必須阻止超級智慧的發展。」

精華 FAQ

  • 最令人意外的是，榜單不只收錄AI企業領袖，還加入芭莉絲希爾頓、約瑟夫戈登-萊維特、班艾佛列克與桑德斯等名媛、明星和政界人士，顯示AI影響力已擴及文化與公共議題。

  • 未上榜者包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、Alphabet與Google執行長皮伽、Meta執行長查克柏格、微軟執行長納德拉，以及DeepMind共同創辦人哈薩比斯。

  • TIME表示，AI近12個月發展如爆炸般迅速，但同時引發激烈爭論與恐懼，因此名單不只看企業成就，也反映AI在政治、勞工、戰爭與社會風險上的動盪現況。

黃仁勳 好萊塢 OpenAI

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