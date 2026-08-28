五角大廈：本周在美墨邊境用雷射擊落三架販毒集團無人機

美軍本周在美墨邊境使用雷射擊落疑似販毒集團操作的三架無人機，示意圖。（美聯社）

五角大廈 27日表示，美軍本周在美墨邊境使用雷射擊落疑似販毒集團操作的三架無人機 。軍方並未透露具體細節。

美國北方司令部(U.S. Northern Command)表示，部署於南部邊境的聯合特遣隊(Joint Task Force)在25日深夜至26日凌晨之間，使用「陸軍多用途高能雷射」(Army Multipurpose High Energy Laser)系統擊落三架無人機。不過，聯合特遣隊並未透露無人機遭到擊落的確切地點，也未說明無人機屬於哪個販毒集團。

無人機是在美國領空還是墨西哥 領空遭到擊落，美國北方司令部發言人答覆哥倫比亞廣播公司(CBS)記者詢問時說，擊落行動是在跟所有部署邊境的夥伴機構協調之後展開，基於任務安全考量，加上打擊毒品集團、反無人機行動都在持續進行中，相關細節目前不便透露。

美國北方司令部表示，這批無人機被認定具有「敵意」(hostile)，事發當時正在支援對美軍人員與美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)構成具體威脅的活動。

南部邊境聯合特遣隊指揮官泰勒(Curtis Taylor)在聲明中說：「販毒集團網絡越來越常利用無人機從事非法人口走私，對我們的人員與執法夥伴展開積極偵察。」

泰勒指出，透過多層次反制措施以及例如雷射系統等先進定向能量技術的整合，「我們堅決表明絕不容忍這種敵意偵察」。

今年2月，美軍雷射系統在德州西南部漢考克堡(Fort Hancock)附近邊境地帶意外擊落一架海關與邊境保護局無人機。

CBS報導，今年2月稍早，聯邦航空總署(FAA)與五角大廈對於在德州布利斯堡(Fort Bliss)附近進行軍用無人機測試出現意見分歧，FAA暫時關閉艾爾帕索周邊的商業空域。消息人士說，軍方測試涉及高能雷射系統。

奧馬哈內布拉斯加大學(University of Nebraska at Omaha)副教授、「國家反恐創新、技術與教育中心」(National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center)戰略倡議主任多克(Austin Doctor)表示，販毒集團在邊境地區使用無人機主要是為了偵察，支援走私人口、毒品、槍枝與其他違禁品的非法活動，但尚未在美國境內使用武器型無人機。

▼收聽一洲焦點Podcast：