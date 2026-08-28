五角大廈：本周在美墨邊境用雷射擊落三架販毒集團無人機
五角大廈27日表示，美軍本周在美墨邊境使用雷射擊落疑似販毒集團操作的三架無人機。軍方並未透露具體細節。
美國北方司令部(U.S. Northern Command)表示，部署於南部邊境的聯合特遣隊(Joint Task Force)在25日深夜至26日凌晨之間，使用「陸軍多用途高能雷射」(Army Multipurpose High Energy Laser)系統擊落三架無人機。不過，聯合特遣隊並未透露無人機遭到擊落的確切地點，也未說明無人機屬於哪個販毒集團。
無人機是在美國領空還是墨西哥領空遭到擊落，美國北方司令部發言人答覆哥倫比亞廣播公司(CBS)記者詢問時說，擊落行動是在跟所有部署邊境的夥伴機構協調之後展開，基於任務安全考量，加上打擊毒品集團、反無人機行動都在持續進行中，相關細節目前不便透露。
美國北方司令部表示，這批無人機被認定具有「敵意」(hostile)，事發當時正在支援對美軍人員與美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)構成具體威脅的活動。
南部邊境聯合特遣隊指揮官泰勒(Curtis Taylor)在聲明中說：「販毒集團網絡越來越常利用無人機從事非法人口走私，對我們的人員與執法夥伴展開積極偵察。」
泰勒指出，透過多層次反制措施以及例如雷射系統等先進定向能量技術的整合，「我們堅決表明絕不容忍這種敵意偵察」。
今年2月，美軍雷射系統在德州西南部漢考克堡(Fort Hancock)附近邊境地帶意外擊落一架海關與邊境保護局無人機。
CBS報導，今年2月稍早，聯邦航空總署(FAA)與五角大廈對於在德州布利斯堡(Fort Bliss)附近進行軍用無人機測試出現意見分歧，FAA暫時關閉艾爾帕索周邊的商業空域。消息人士說，軍方測試涉及高能雷射系統。
奧馬哈內布拉斯加大學(University of Nebraska at Omaha)副教授、「國家反恐創新、技術與教育中心」(National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center)戰略倡議主任多克(Austin Doctor)表示，販毒集團在邊境地區使用無人機主要是為了偵察，支援走私人口、毒品、槍枝與其他違禁品的非法活動，但尚未在美國境內使用武器型無人機。
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美軍是透過「陸軍多用途高能雷射」系統，於25日深夜至26日凌晨之間擊落3架無人機。北方司令部表示，相關行動是與邊境部署的夥伴機構協調後執行。 北方司令部稱這些無人機具有「敵意」，當時正在支援對美軍人員與美國海關與邊境保護局構成具體威脅的活動，因此被立即採取反制措施。 受訪專家指出，販毒集團主要把無人機用於偵察，協助人口、毒品、槍枝與其他違禁品走私；目前尚未在美國境內出現武器型無人機攻擊。
精華 FAQ
美軍是透過「陸軍多用途高能雷射」系統，於25日深夜至26日凌晨之間擊落3架無人機。北方司令部表示，相關行動是與邊境部署的夥伴機構協調後執行。
北方司令部稱這些無人機具有「敵意」，當時正在支援對美軍人員與美國海關與邊境保護局構成具體威脅的活動，因此被立即採取反制措施。
受訪專家指出，販毒集團主要把無人機用於偵察，協助人口、毒品、槍枝與其他違禁品走私；目前尚未在美國境內出現武器型無人機攻擊。
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