面對反對聲浪 ICE仍簽約購買電擊手套
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聯邦移民和海關執法局(ICE)讓執法人員配戴執法專用電擊手套，並未理會反對者的抨擊，仍簽定1670萬元合同採購 6000 雙電擊手套。
美聯社報導，ICE 27日發出公告，表示已跟肯塔基州的電擊手套製造商 Compliant Technologies LLC. 簽訂一份無須招標的合同，在未來 6 個月採購 6000 雙電擊手套、配套設施及售後服務。
電擊手套的外觀與普通巡邏手套無異，但執法人員按下按鈕啟動電擊模式並接觸目標對象的皮膚時，就會輸出高達 380 伏特的最大電壓，引發對方肌肉劇烈疼痛，就如電擊槍一樣。製造商聲稱使用電擊手套的目的，是為了制服拒捕者，又表示已有一些地方監獄及警察部門開始使用這種手套。
ICE 強調，執法人員只會在「高壓環境」下才使用電擊手套，包括逮捕、押送具有攻擊性的被拘留者、以及應對拘留設施外的騷亂等。
國土安全部是在 8月11日宣布計畫採購這款名為「低輸出電壓發射手套」(Generated Low Output Voltage Emitter)，馬上受到民權倡議者及民主黨國會議員強烈反對。
民權倡議者指出，ICE執法人員在執行總統川普的嚴打移民政策時，早已因缺乏監督及問責而濫用武力，甚至造成死亡事故，故此擔心 ICE 執法人員會濫用電擊手套。
就在 ICE 發布採購公告前數小時，以內華達州民主黨籍資深聯邦參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)為首的15 位民主黨籍聯邦參議員，致函 ICE 代理局長文圖雷拉(David Venturella) 要求取消採購計畫，並質疑採購的必要性。
他們在信中說，洛杉磯、芝加哥、明尼亞波利斯、休士頓、緬因州以及全國其他地區，已公然出現令人痛心的濫用武力事件，使人們嚴重質疑ICE能否安全使用這種新工具，甚至可能用來無故傷害美國民眾。
但主管 ICE 的國土安全部27日作出強硬回應，指「庇護(非法移民的)政客，試圖禁止聯邦執法人員使用任何安全裝備，這種行為卑鄙無恥，是蓄意破壞及危害執法」。
ICE與肯塔基州業者簽訂一份無須招標的合同，總額1670萬元，預計在未來6個月內採購6000雙電擊手套，並包含配套設施與售後服務。 電擊手套外觀像普通巡邏手套，但按下按鈕後可對接觸到皮膚的人輸出最高380伏特電壓，用來造成劇烈疼痛，製造商稱其目的是制服拒捕者。 他們擔心ICE在缺乏監督與問責下，過去就曾出現濫用武力甚至死亡事故，因此新工具可能被濫用，甚至無故傷害民眾，所以要求取消計畫。
精華 FAQ
ICE與肯塔基州業者簽訂一份無須招標的合同，總額1670萬元，預計在未來6個月內採購6000雙電擊手套，並包含配套設施與售後服務。
電擊手套外觀像普通巡邏手套，但按下按鈕後可對接觸到皮膚的人輸出最高380伏特電壓，用來造成劇烈疼痛，製造商稱其目的是制服拒捕者。
他們擔心ICE在缺乏監督與問責下，過去就曾出現濫用武力甚至死亡事故，因此新工具可能被濫用，甚至無故傷害民眾，所以要求取消計畫。
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