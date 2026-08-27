面對反對聲浪 ICE仍簽約購買電擊手套

ICE表示已跟肯塔基州的電擊手套製造商 Compliant Technologies LLC. 簽訂一份合同，採購 6000 雙電擊手套。 (美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： ICE不顧反彈，簽下1670萬元採購6000雙電擊手套。

ICE不顧反彈，簽下1670萬元採購6000雙電擊手套。 重點二： 手套外觀近似巡邏手套，最高可輸出380伏特電壓。

手套外觀近似巡邏手套，最高可輸出380伏特電壓。 重點三：民主黨參議員與民權團體質疑濫用，國土安全部強硬回擊。

聯邦移民 和海關執法局(ICE )讓執法人員配戴執法專用電擊手套，並未理會反對者的抨擊，仍簽定1670萬元合同採購 6000 雙電擊手套。

美聯社報導，ICE 27日發出公告，表示已跟肯塔基州 的電擊手套製造商 Compliant Technologies LLC. 簽訂一份無須招標的合同，在未來 6 個月採購 6000 雙電擊手套、配套設施及售後服務。

電擊手套的外觀與普通巡邏手套無異，但執法人員按下按鈕啟動電擊模式並接觸目標對象的皮膚時，就會輸出高達 380 伏特的最大電壓，引發對方肌肉劇烈疼痛，就如電擊槍一樣。製造商聲稱使用電擊手套的目的，是為了制服拒捕者，又表示已有一些地方監獄及警察部門開始使用這種手套。

ICE 強調，執法人員只會在「高壓環境」下才使用電擊手套，包括逮捕、押送具有攻擊性的被拘留者、以及應對拘留設施外的騷亂等。

國土安全部是在 8月11日宣布計畫採購這款名為「低輸出電壓發射手套」(Generated Low Output Voltage Emitter)，馬上受到民權倡議者及民主黨國會議員強烈反對。

民權倡議者指出，ICE執法人員在執行總統川普的嚴打移民政策時，早已因缺乏監督及問責而濫用武力，甚至造成死亡事故，故此擔心 ICE 執法人員會濫用電擊手套。

就在 ICE 發布採購公告前數小時，以內華達州民主黨籍資深聯邦參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)為首的15 位民主黨籍聯邦參議員，致函 ICE 代理局長文圖雷拉(David Venturella) 要求取消採購計畫，並質疑採購的必要性。

他們在信中說，洛杉磯、芝加哥、明尼亞波利斯、休士頓、緬因州以及全國其他地區，已公然出現令人痛心的濫用武力事件，使人們嚴重質疑ICE能否安全使用這種新工具，甚至可能用來無故傷害美國民眾。

但主管 ICE 的國土安全部27日作出強硬回應，指「庇護(非法移民的)政客，試圖禁止聯邦執法人員使用任何安全裝備，這種行為卑鄙無恥，是蓄意破壞及危害執法」。