川普政府限縮外國留學生畢業前的實習機會

華爾街日報27日報導，國土安全部 本周稍早向大學院校發布備忘錄指出，根據聯邦法規，只有在雇主與學校建立合作關係、而且實務培訓屬於不分本國或外國學生的全體學生的必修課程要求，外國留學生 才可以參加實習。備忘錄同時警告，未遵守法規的學校恐將失去招收外國學生的認證資格。

報導指出，實務經驗是在就業市場站穩腳步的關鍵，也是許多外國年輕人到美國留學的原因之一，但川普 政府正在限縮外國留學生畢業之前完成實習的機會，某些大學主管擔心招收人數恐將迅速下降。

備忘錄描述的政策轉變，等於大幅收緊過去的實習計畫。以往國際學生獲准使用「課程實習訓練」(curricular practical training)計畫，憑學生簽證完成暑期或其他實習。

鎖定暑期實期是川普政府打擊「濫用學生簽證系統」而開啟的最新戰線，國際學生將變得較不可能拿到美國大學畢業生的工作機會。

國土安全部發言人說，學校與雇主都應該注意到，在川普總統領導之下，「濫用這套慷慨的系統將不再受到容忍」。

川普政府官員目前也在研議，如果雇主想利用「實習許可計畫」(optional practical training)聘用從美國大學畢業、持有學生簽證的外國學生，就要支付10萬元費用。

報導指出，收費新規一旦拍板定案，許多外國留學生從美國大學畢業之後將被迫離開，而不是留在美國發展職業生涯。

國土安全部本周發出的警告，使得柏克萊加大(University of California Berkeley)、香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)在內等學校紛紛反應表示，今後國際學生的機會將受到限制。

柏克萊加大國際辦公室主任艾曼紐(Ivor Emmanuel)指出，如果缺乏透過實習參與學習體驗的機會，外國學生可能重新評估到美國留學的計畫。

就讀柏克萊加大、每年學費7萬5000元的中國留學生丁珊卓(Sandra Ding，音譯)表示，新規讓校園裡的國際學生感到不安。