聯邦檢察官罕見行動 大動作調查華府公校逃學率

聯邦檢察官最近罕見召集特別大陪審團，調查華府公立學校及青少年逃學率、畢業率及出勤紀錄等問題，包括巴魯高中(Ballou High School)等多所公校的教職人員已被傳喚作證。圖為華府東南部的巴魯高中。(取自Google街景)

華盛頓郵報 報導，知情人士透露，聯邦檢察官最近罕見召集特別大陪審團，調查華府 公立學校及青少年逃學率、畢業率及出勤紀錄等問題。檢方近日聯繫多名哥倫比亞 特區公校教職人員，並強調此舉「關乎特區青少年安全」。

目前正值有逾5萬名學生的華府公校系統新學年開始之際。聯邦政府調查華府公校，可能再次引發川普政府與華府地方政府的緊張關係。

華郵報導，特別大陪審團與普通大陪審團不同，即使檢察官最終沒有找到足夠證據將任何人送上法庭，還是可以發布可能對調查對象構成重大影響的報告。特別大陪審團在極少數情況下才會召集，通常用於調查政府官員或大規模陰謀案件和有組織犯罪活動。

由於華府並非一個州，聯邦政府對首都地方事務擁有獨特的監督權和管轄權。

聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)發言人表示，該辦公室「既不能證實也不能否認」這項調查。華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)辦公室表示，「我們仍致力迎接學生和家長返校，確保新學年順利開學；也會持續公開所有學校數據。」

川普總統上任後，不斷抨擊民主黨執政城市管理不善，並多次抨擊華府犯罪猖獗、髒亂不堪。去年8月，川普曾在華府強烈反對下，部署國民兵巡邏街頭，並投入大量聯邦資源推動所謂「改善公安和美化城市」計畫。皮洛也曾多次批評華府官員對於青少年犯罪問題過於鬆懈。

皮洛曾在5月舉行記者會，將「本區動盪」部分歸咎於青少年及其家長，還將逃學率與近期具破壞性的「青少年占領」事件相連。華府和美國其他城市都曾發生青少年聚集夜生活鬧區的「青少年占領」現象，有時會引發騷亂。

皮洛在記者會中威脅要起訴違反宵禁規定並參與占領事件的青少年及其家長，還稱她想取得逃學和違反宵禁學生的學校紀錄；她說：「我們會抓到你們，也會抓到你們的父母。」

知情人士透露，包括華府東南部的巴魯高中(Ballou High School)等多所華府公校的教職人員已被傳喚作證；至少有一人已接受正式質問；其他人將在未來幾天內出庭。