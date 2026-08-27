買得起房 卻住不起…停電恐引爆新一波住房危機

一名NIPSCO的員工正在進行電力基礎設施維修工作。（路透）

據紐約郵報報導，嚴重風暴席捲印第安納州 西北部近兩周後，數千戶家庭與企業仍在等待電力恢復。

供電遲遲未能恢復，也促使州長布勞恩（Mike Braun）要求州政府針對電力供應商的風暴應變與準備工作展開調查。

布勞恩在周一發布的新聞稿中表示，「NIPSCO是一家受監管的電力壟斷公用事業公司，印第安納州居民每月都向它支付費用，也理應期待它運用充足的資源維護電力系統、為惡劣天氣做好準備，並在災害發生後盡快恢復供電NIPSCO沒有履行應盡的責任。」

鄰近的俄亥俄州 也正在進行類似檢討。今年夏季，當地遭遇異常高溫，同時有超過18,000名用戶受到停電影響。

萊克伍德（Lakewood）市長喬治（Meghan George）表示，「這些都是攸關生死的問題。當我們最需要電力的時候卻發生停電，居民和企業也可能因此損失數千美元。」

喬治的警告凸顯出，停電帶來的影響早已超越單純的電力系統問題。當供電中斷持續數天，家庭可能無法正常使用自己仍在支付費用的住所，同時還得突然承擔尋找替代住宿的額外開支。

．停電可能讓房屋變得無法居住

造成這項新興住房風險的原因之一，是停電持續時間正變得比過去更長。

根據美國能源資訊署（Energy Information Administration）的資料，2024 年美國電力用戶平均有11個小時處於停電狀態，幾乎是前十年年度平均值的兩倍。

極端天氣事件，是造成這項增幅的主要原因。

2024年，與颶風及其他重大天氣事件相關的停電，每位用戶平均持續近9個小時；相比之下，2014年至2023年的年度平均時間略低於4個小時。即使不計重大天氣事件，用戶每年仍平均面臨約2個小時的停電。

對住房而言，這是一項重大的變化。停電持續時間越長，家庭被迫離開住所的可能性也越高。

根據2025年發表於Nature Communications的一項研究，在假設停電持續一天的情況下，33%的住宅用戶表示會暫時搬離住所；如果停電延長至14天，表示會離開的比例則升至83%。

兩周的停電時間遠高於全美平均水平，但近期印第安納州蓋瑞市（Gary）發生的停電事件顯示，重大災害確實可能讓部分家庭陷入如此極端的處境。嚴重風暴發生12天後，仍有近22,000名NIPSCO用戶沒有恢復供電。

Nature Communications研究的模型顯示，停電一天所造成的住宅損失約為22億美元；當停電延長至14天，損失則升至69億美元。隨著更多家庭被迫離開住所，並開始在其他地方支付餐飲、交通與住宿費用，食品與住房支出的增加幅度更高達34倍。

另一項調查顯示，16%的德州居民表示，他們的水管在2021年2月歷史性的冬季風暴「烏里」（Uri）期間結冰。

此外，長時間停電也可能增加房屋本身遭受損壞的風險。

冬季風暴「烏里」就是一個明顯例子。極端低溫導致近70%的德州居民失去電力，49%的居民則失去供水服務。

截至2022年6月，保險公司已收到超過434,000件與這場風暴相關的住宅財產理賠申請，並支付約46億美元。平均每件住宅損失約為17,800美元。

．有些家庭會更快被迫離開住所

對某些家庭而言，這些額外成本比對其他家庭更難以承受。

Nature Communications研究中的住宅受訪者，只有12%擁有備用發電設備；而低收入家庭擁有備用發電設備的可能性更低。

如果選擇離開住所，他們同樣會面臨更高的成本。在研究人員模擬的14天停電情境中，餐飲與住宿費用可能占低收入家庭三個月總支出的最高10%。

這形成了一項兩難：家庭究竟應該在停電發生前投入資金，提高住宅的抗災能力；還是在停電發生後，承擔離開住所的成本？

而這個問題出現之際，美國的住房負擔能力本身就已處於歷史低點。

根據哈佛大學住房研究聯合中心（Harvard’s Joint Center for Housing Studies）的資料，目前全美有創紀錄的三分之一家庭、約4350萬戶家庭，正面臨過重的住房成本負擔。

如今，房地產經紀人表示，這些財務考量已開始影響他們與潛在買家之間的對話。

佛羅里達州房地產經紀人錢伯林（Jim Chamberlin）表示，「買家想知道具體資訊。上一次颶風過後停電了多久？網路和手機服務多久恢復？附近的雜貨店和加油站又過了多久才重新營業？」

他補充說，「他們真正想了解的是，一場風暴過後住在那裡究竟會是什麼樣子，而不只是陽光明媚的周六下午，那個地方看起來是什麼樣子。」

研究顯示，這些疑慮最終也可能反映在買家的出價上，進而影響房屋價格。

．什麼情況可能讓問題演變成住房危機？

根據2026年7月發表於Southern Economic Journal的一項研究，更頻繁的停電與較低的房價之間存在關聯。

研究人員估計，停電次數增加一個標準差，可能相當於美國房屋價值減少約1130億美元，並導致每年少收約12億美元的房產稅。在更容易受到自然災害影響的郡，相關損失甚至更大。

這揭示了一項隱藏在地方性問題背後的全國性風險：如果長時間停電在足夠多的地區變得如此普遍，以至於開始大規模影響房屋價值，情況會如何發展？

今年夏天已經讓我們一窺這種情境可能是什麼樣子。

除了印第安納州與俄亥俄州之外，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）也有超過250,000名用戶在熱帶風暴拉拉（Tropical Storm Lala）重創當地後失去電力。在田納西州孟菲斯，一場強烈風暴造成超過140,000名用戶停電，部分居民甚至被警告要做好連續數天沒有電力的準備。

我們有充分理由關注這一趨勢。根據北美電力可靠度公司（NERC）的資料，預計到2035年，電力需求將大幅增加，其中資料中心將占預期增長的大部分。與此同時，重大天氣事件也預計將變得更加頻繁且更加嚴重。