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校車司機一句話惹火家長 砸車讓學生爬窗「逃生」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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學校校車。示意圖（美聯社）
學校校車。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，加州一輛校車日前爆發混亂場面。當司機拒絕讓學生下車時，憤怒的家長強行進入校車，甚至有學生直接從車窗爬出。

這起事件發生於周一，地點位於加州卡拉維拉斯縣（Calaveras County）的49號公路（Highway 49）。據報導，一名學生在校車尚未完全停妥時試圖從車窗爬出，隨後車上的學生據稱被留在車內約一個小時。

現場影片顯示，一名孩子先從車窗擠出校車。沒多久，一名家長也從車窗爬進車內，並與司機發生衝突。

當時仍有多名學生留在車上，現場陷入混亂，部分孩子甚至將車窗當成臨時出口。

一名12歲學生表示，事發初期，孩子們都在尖叫，因為大家以為終於可以下車。

這名學生說，「大家都在尖叫之類的，因為他們很興奮，終於可以下車了。」

然而，校車停下後，情況開始失控。另一名學生從車窗爬出後，司機要求所有孩子留在座位上。

學生表示，「就在那時候，校車司機說，『坐下來，把車窗關起來。』」

司機告訴學生，他們必須等到執法人員抵達後才能離開校車。

這項決定隨即激怒部分家長。由於孩子們打電話告訴家長自己被留在車內，一些家長隨後趕到現場。

其中一名母親威靈頓（Nichole Wellington）表示，她的兒子受到驚嚇，因此立即開車前往校車所在地，要求司機讓兒子下車。

威靈頓說，「我直接走到門口，跟他說，『老兄，把門打開，讓我的孩子出來。』但他說，『我不會這麼做。』」

最後，她叫兒子從車窗爬出去。

威靈頓認為，如果司機當時願意讓已經抵達現場的家長把孩子帶走，事情或許就不會演變成後來的混亂。

她說，「如果他當時能夠處理好這個情況，讓那些已經到場的家長把自己的孩子帶走，我想事情可能會完全不同。」

不過，另一名母親格洛弗（Rebecca Glover）抵達現場後，卻採取了截然不同的做法。

她的兩個孩子都在校車上，但她選擇告訴孩子留在車內，不要擅自離開。

格洛弗說，「當時需要考慮的不只是其中一個孩子，而是那輛校車上的每一個孩子。」

隨著事態持續升級，一名家長據稱撞擊校車車門，導致玻璃碎裂。

卡拉維拉斯郡警長辦公室表示，「在事件期間，一名家長撞擊校車車門，導致玻璃破裂。應學區要求，該家長最終因涉嫌破壞公物而遭到拘留。」

警方表示，期間還有數名學生從打開的車窗離開校車。不過，警方提醒，校車車窗只有在緊急情況下才應作為逃生出口使用。

警長辦公室表示，「校車安全規則的存在，是為了保護學生，因此學生和家長都應該遵守這些規定。」

Calaveras Unified學區總監米克斯（Kassie Meeks）表示，這起事件最初源於學生的行為問題，最終卻演變成需要警方介入處理的情況。

精華 FAQ

  • 事件起因是校車上出現學生行為問題，司機要求所有孩子留在車內，等待執法人員抵達後才能離開，結果家長認為孩子受困而趕到現場，衝突因此升高。

  • 有學生直接從車窗爬出，也有家長爬進校車與司機衝突，甚至一名家長撞擊車門造成玻璃破裂，現場因此陷入混亂與失控狀態。

  • 警方指出校車車窗只能在緊急情況下當逃生出口，並強調應遵守安全規則；學區則表示，原本是學生問題，後來卻演變成需要警方介入的事件。

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