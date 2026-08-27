去懷俄明州爬山挑戰登頂卻失蹤6天 密蘇里州副檢察長獲救

圖為懷俄明州大提頓國家公園。示意圖（路透）

密蘇里州 副檢察長麥克爾普朗(Shaun Mackelprang)的願望是要登上全國50州最高山峰，這個月他挑戰第45座目標、海拔1萬3804呎的懷俄明州 最高山峰甘尼特峰(Gannett Peak)結果卻失蹤。福斯新聞網27日報導，55歲的麥克爾普朗在崎嶇山區度過六天之後，26日終於獲救。

懷俄明州薩布萊特郡(Sublette County)警長辦公室說，搜救人員連續幾天展開陸空同時搜尋，除了救援直升機也出動無人機，26日上午在溫德河山脈(Wind River Range)附近的史考特湖(Scott Lake)發現麥克爾普朗，以直升機將他撤離荒野。

警長辦公室感謝所有協助搜尋工作的登山者與熱心民眾幫忙查看照片與GPS數據。

麥克爾普朗的甘尼特峰登頂挑戰在8月20日從綠河湖步道入口(Green River Lakes Trailhead)出發。麥克爾普朗傳出失蹤之後，車輛被發現停放在步道入口。

麥克爾普朗的哥哥羅米爾‧麥克爾普朗(Romel Mackelprang)對「牛仔州日報」(Cowboy State Daily)說，弟弟被搜救人員找到時，處於脫水及搞不清楚方向的狀態。

羅米爾‧麥克爾普朗表示，搜救人員說，弟弟有在甘尼特峰最高峰的紀念冊簽名，可見失蹤是發生在下山途中。

密蘇里州檢察長凱瑟琳·哈納威(Catherine L. Hanaway)對於麥克爾普朗獲救表示欣慰，也對懷俄明州搜救義工與州政府主管表示感謝。她在聲明中說：「聽到副檢察長已經被找到了，我們感到無比欣喜。」