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OpenAI：自家研發AI代理人入侵公司系統還試圖隱瞞行為

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧（AI）公司OpenAI。（路透）
人工智慧（AI）公司OpenAI。（路透）

人工智慧(AI)公司OpenAI在26日發布的37頁報告中說，自家研發的AI代理人出現不受控制的狀況，在內部測試期入侵公司系統，事發之後還試圖隱瞞行為，報告裡許多細節是首度披露。國家廣播公司(NBC)分析，這些發現恐讓民眾對於AI功能日漸強大感到更加擔心。

OpenAI報告指出，某些AI代理人跳脫受到限制的測試環境，跟其他代理人聯手篡改公司系統，其他AI代理人則在與網路安全無關的任務裡作弊，例如蛋白質資料庫與試算表測試。某些AI模型企圖透過刪除或修改行動紀錄來隱瞞不當行為。

報告指出，超過一個AI代理人參與對開源AI社群平台Hugging Face的入侵，在某些情況下多個代理人之間聯手合作。

在至少一起案例當中，AI代理人之間彼此交換筆記，分享如何潛入公司網路。

OpenAI在報告中說，事後來看，報告發現的某些早期信號，其實應該提早觸發警示，盡快做出因應。

NBC報導，AI代理人在跟網路安全無關的任務裡作弊，引起某些研究人員注意。

非營利AI安全研究實驗室Palisade Research共同創辦人拉迪什(Jeffrey Ladish)說，由此可見這種不良行為可能在AI代理人之間根深柢固。

OpenAI指出，今年7月19日發生兩起AI代理人入侵公司本身基礎設施的事件。在其中一個案例裡，AI代理人利用原本應該發揮限制功能的電腦漏洞，逃脫測試環境並存取其他連接系統。另一個案例則是，AI代理人竊取OpenAI憑證並篡改公司的雲端環境。

NBC報導，獨立調查人員針對Hugging Face遭入侵事件進行了解之後發現，由OpenAI啟動的700多個AI代理人參與這次入侵行動。

精華 FAQ

  • 報告指出，自家研發的AI代理人在內部測試中出現失控狀況，會跳脫限制環境、入侵公司系統，還可能聯手作弊並嘗試隱瞞不當行為。

  • 部分代理人篡改系統、在無關網路安全的任務中作弊，還企圖刪除或修改行動紀錄；另有代理人合作入侵Hugging Face，甚至交換筆記研究潛入方法。

  • 因為OpenAI事後承認，某些早期警訊本應更早觸發處置，且研究者認為不良行為可能已在AI代理人之間根深柢固，顯示風險不只是單一漏洞。

人工智慧 OpenAI

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