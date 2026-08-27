WSJ：買房前先從4大指標觀察HOA 以免踩雷

地方政府預算短缺的情況下，屋主必須分擔公共維護費用，加上每月管理費一路走高，因此了解HOA財務狀況非常重要。(美聯社)

華爾街 日報27日報導，如果購買有住戶協會(homeowners association)的房子，等於要跟左鄰右舍一起經營事業，建築老化、保險 費用上漲等問題威脅社區財務，附帶HOA的房屋因此風險升高，一旦買下房子就必須一同分擔維護開銷與HOA過去決策所帶來的後果。

「社區協會研究基金會」(Foundation for Community Association Research)統計顯示，全美大約有37萬3000個住戶協會，涵蓋7800萬居民。越來越多民眾買到附有HOA的房子，公寓與獨棟住宅都包括在內。

報導指出，地方政府預算短缺的情況下，屋主必須分擔公共維護費用，加上每月管理費一路走高，因此了解HOA財務狀況非常重要。

消費者買房之前，可以從四大指標觀察HOA財務是否健康：

維修工程

管委會通常對未來三到五年預先規畫維修項目，重要的是必須了解工程如何取得資金、對住戶將造成如何影響。聽起來屬於例行項目的泳池平台翻修，可能意味著一整季都無法使用游泳池。

田納西州納許維爾康斗公寓協會律師韋斯(Scott Weiss)表示，除非州法或HOA規定註明要求公開，否則買家通常沒有法律權利直接索取HOA任何紀錄，但買家可以要求賣方在合約裡加入附帶條件，提供買方一段調查期以便在買賣協議生效之前，審閱賣家取得的HOA資料。

儲備金

買家可以要求查看HOA的儲備金研究報告(reserve study)，細看報告裡的「資金到位率」(Percent Funded)，以便了解屋頂更換等重大維修項目的資金準備是否充分。

專門評估HOA財務狀況的Association Reserves—Washington金融公司總裁塔拉加(Jim Talaga)表示，「資金到位率」高於七成代表財務穩健，低於三成則透露將來住戶可能面臨徵收特別評估費(special assessments)以應對突發費用。

塔拉加說，儲備金研究報告內容不能比過去36個月期間更舊。

保險索賠紀錄

重覆保險索賠可能代表HOA營運不佳，因為漏水、施工糾紛或騷擾事件的索賠，都可能是問題警訊。

HOA很少向潛在買家提供完整的索賠報告，但潛在買家可向賣方或管委會索取過去五年的重大索賠、待解訴訟以及保費增加紀錄。

社區氛圍

每個HOA都有不同特質，某些HOA風格溫和，某些則神經緊繃。買家出價之前，不妨加入當地社群媒體群組、直接打電話給管委會幹部，或利用私人關係來獲取資訊。