我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「第二居所稅」豁免申請延至10月 紐約市府誤通知上千居民認錯

紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

法院案例顯示 向ChatGPT傾訴秘密竟變成呈堂證供

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
某些民眾因為信任ChatGPT而傾訴秘密，結果輸入內容後來在刑事、民事官司成為呈...
某些民眾因為信任ChatGPT而傾訴秘密，結果輸入內容後來在刑事、民事官司成為呈堂證供，私密對話在法庭完全曝光。（路透）

華盛頓郵報27日報導，美國人每天向人工智慧(AI)聊天機器人提出數以百萬計的查詢，問答內容通常不對外公開，但過去兩年裡有12個案例顯示，某些民眾因為信任ChatGPT而傾訴秘密，結果輸入內容後來在刑事、民事官司成為呈堂證供，私密對話在法庭完全曝光。某些情況下，AI公司則主動向聯邦調查局(FBI)通報聊天機器人的可疑使用者，進而導致犯罪起訴，目前已有至少一件定罪案例。

根據警方宣誓證詞，FBI今年5月通知佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)警局說，接獲ChatGPT開發商OpenAI通報指出，名叫周達倫(Darren Zhou，音譯)使用者從3月以來多次向聊天機器人透露打算強暴並槍殺前任女友，也對聊天機器人表示打算自殘。

根據法院文件，棕櫚灘郡警方根據FBI提供資料確認這名女子的身分，得知兩人分手後她一直收到周達倫傳送匿名簡訊騷擾。

周達倫5月被捕之後，檢警根據ChatGPT對話資料以跟蹤騷擾、電子威脅等罪名移送法辦。周達倫本月認罪，法院判處8年緩刑。

根據法院文件，姓名縮寫R.K.C.的少年對父親感到不解時，轉向ChatGPT求助。2024年10月，他對聊天機器人說：「爸爸跟我說我將拿到一筆100萬元的和解金，還說若這不能讓我開心，還有什麼才能讓我開心。他講這話是什麼意思。」

這名少年與ChatGPT的所有對話，在針對Meta、Snapchat、TikTok、YouTube等社群媒體涉嫌導致青少年成癮與心理健康問題的訴訟裡，變成公開紀錄。R.K.C.將於8月底屆滿16歲。

R.K.C.的委任律師今年7月下旬同意與Snap、TikTok以及YouTube和解，並對Meta撤告。律師表示，不再打官司的原因是擔心少年身心狀況禁不起恐將成達數周的庭審。

R.K.C.是越來越多跟AI聊天機器人私密對話在法院曝光的美國民眾之一。許多人為了就業、健康或希望有人陪伴而跟聊天機器人對話，聊天機器人開發商儼然成為快速成長的私密資料管理員，掌握內容可能在訴訟當中成為執法機關、企業或其他訴訟方的調閱目標。

R.K.C.律師摩根(Mike Morgan)在聲明中說，15歲的孩子可能在聊天機器人的對話裡輸入不會向心理諮商師、父母或朋友透露的訊息，沒有意識到內容最終可能出現在被告方的專家證詞報告裡。

精華 FAQ

  • 報導指出，使用者把原本以為私密的內容直接輸入聊天機器人，之後在刑事或民事訴訟中被調閱、提交，成為公開證據，讓對話在法庭上完全曝光。

  • FBI接獲OpenAI通報後，確認一名佛州男子多次對ChatGPT表示要強暴並槍殺前女友，還提到自殘。該人被捕後，以跟蹤騷擾和電子威脅等罪名認罪。

  • R.K.C.在與ChatGPT討論父親提到的100萬元和解金時，相關對話被納入針對Meta、Snapchat、TikTok、YouTube的社群媒體訴訟紀錄，成為公開文件的一部分。

ChatGPT 華盛頓郵報 FBI

上一則

害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠171億

延伸閱讀

華男密謀姦殺女友 向AI透露犯罪計畫 ChatGPT通報救人

華男密謀姦殺女友 向AI透露犯罪計畫 ChatGPT通報救人
行凶前與ChatGPT聊殺害家人「故事」 麻州17歲少年被控弒母殺弟

行凶前與ChatGPT聊殺害家人「故事」 麻州17歲少年被控弒母殺弟
ChatGPT推「青少年版」OpenAI：強化安全防護

ChatGPT推「青少年版」OpenAI：強化安全防護
更懂你了？ChatGPT新功能可記憶Mac滑鼠點擊、鍵盤輸入

更懂你了？ChatGPT新功能可記憶Mac滑鼠點擊、鍵盤輸入

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局