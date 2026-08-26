貿易戰打到廁所…衛生紙、面紙恐漲價 哭都要精打細算
據衛報（The Guardian）報導，對北美人來說上廁所或痛哭一場，可能都將變得更加昂貴，隨著美國與加拿大陷入全面貿易戰，這場衝突恐怕也將把兩國數十年來的和平貿易關係「沖進馬桶」。
上週末，美加兩國貿易談判破裂後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）誓言以「一美元對一美元」的方式回應美國關稅，並公布一份近900種美國商品的清單。自9月8日起，這些商品將面臨25%至50%的關稅。
其中，受衝擊最嚴重的產業之一就是紙製品。加拿大威脅，自9月8日起，將對美國進口的「衛生紙或面紙原紙」課徵25%至50%的關稅，以報復華盛頓方面對相關產品加徵的50%關稅。
雖然美國的衛生紙和面紙多半在國內製造，但其原材料高度依賴擁有豐富木材資源的加拿大。Charmin衛生紙的母公司寶僑（Procter & Gamble）去年就曾表示，在當時已實施的關稅措施下，公司將不得不提高產品價格。
根據世界銀行資料，2024年美國從加拿大進口了價值3.28億美元的衛生紙，遠高於其他國家，使加拿大成為美國最大的衛生紙進口來源國。包括Costco在內的零售商，也有相當數量的紙製品來自加拿大。
美國人口僅占全球約4%，卻消耗全球超過20%的面紙類產品。平均每名美國人一年使用141卷衛生紙，全球排名第一。換句話說，在「大號」這件事上，美國人也是世界第一，略高於德國人的平均134卷。
但可能漲價的，恐怕不只是紙製品。
這場貿易戰凸顯了美加兩國之間深厚的經濟連結，也讓兩國邊境兩側的消費者更加擔心通膨問題。
美國關稅尤其衝擊加拿大的酒類產品，包括廣受歡迎的Crown Royal和Canadian Club威士忌，目前這些產品面臨50%關稅。
加拿大雖然尚未對美國酒類產品徵收關稅，但多個省份已自行禁止銷售美國酒類，以報復美國先前對加拿大商品加徵的關稅。川普總統（Donald Trump）也將各省禁止銷售美國酒類的措施，列為對加拿大實施新關稅的法律依據之一。
卡尼已要求各省省長考慮重新將美國酒類產品放回貨架。不過，正如諾瓦斯科細亞省省長修斯頓（Tim Houston）對哥倫比亞廣播公司新聞網（CBC News）所說，「諾瓦斯科細亞人或加拿大人到時候是否真的會買，那就是另一回事了。」
川普還表示，新關稅也是為了報復加拿大對美國乳製品產業徵收的關稅。
他對幾乎所有加拿大乳製品課徵50%關稅，唯一的例外是加拿大起司。
作為回應，加拿大對美國乳製品課徵50%關稅，並對美國起司課徵25%關稅。
加拿大也將矛頭指向美國的漁業，對美國魚類及海鮮產品，包括冷凍龍蝦，課徵25%關稅。
這項措施促使共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）她正面臨來自龍蝦產業重鎮緬因州的艱難連任選戰，批評川普最新的措施是「一個錯誤」。
此外，加拿大汽車及汽車零組件將面臨25%關稅。這也可能衝擊美國汽車產業，因為美國汽車製造業高度依賴來自加拿大的零組件。
川普威脅，如果雙方在2027年1月1日前無法達成協議，他將把這項關稅提高一倍至50%。
隨著談判陷入僵局，目前還不清楚這些關稅究竟何時、甚至是否會被取消。
然而，川普政府堅稱，這場與加拿大的貿易爭端「不可能」影響美國消費者。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，「基本面是良好的。我不認為這會影響任何事情。」
因為美國雖多在國內生產紙品，但原料高度依賴加拿大木材與紙漿，加上雙方互課關稅，供應鏈成本上升後，零售價格就可能跟著調高。 加拿大宣布以「一美元對一美元」報復，將對近900種美國商品課徵25%至50%關稅，並鎖定衛生紙原紙、乳製品、魚類海鮮與汽車零件等項目。 報導指出，酒類、乳製品、魚蝦海鮮、汽車及零組件都在衝擊範圍內；美國對加拿大乳品課50%關稅，加拿大也對美國起司與海產加徵關稅。
精華 FAQ
因為美國雖多在國內生產紙品，但原料高度依賴加拿大木材與紙漿，加上雙方互課關稅，供應鏈成本上升後，零售價格就可能跟著調高。
加拿大宣布以「一美元對一美元」報復，將對近900種美國商品課徵25%至50%關稅，並鎖定衛生紙原紙、乳製品、魚類海鮮與汽車零件等項目。
報導指出，酒類、乳製品、魚蝦海鮮、汽車及零組件都在衝擊範圍內；美國對加拿大乳品課50%關稅，加拿大也對美國起司與海產加徵關稅。
上一則
中美若開戰應拘禁所有華裔 3國會議員痛斥右翼播客言論
下一則