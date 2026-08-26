中美若開戰應拘禁所有華裔 3國會議員痛斥右翼播客言論

這張由日裔美國人國家博物館(Japanese American National Museum)提供的照片顯示，2022年9月24日，參與「Ireichō」儀式的民眾在洛杉磯博物館內，手持取自二戰期間75處日裔美國人拘留營的土壤。(美聯社)

國會亞太裔核心小組(Congressional Asian Pacific American Caucus, CAPAC)26日發出聲明表示，針對右翼政治播客節目近日討論假想的中美戰爭情境時，竟提出應將華裔 美國人拘禁於「拘留營」(internment camps)的主張，三位華裔國會眾議員 在聲明中強烈譴責這類言論不僅危險且不可接受，更喚起美國歷史上拘禁日裔的黑暗記憶。

這三名議員包括CAPAC主席、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)，眾議院民主黨黨團副主席、加州 聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)，以及CAPAC前主席、加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)。

此事件源於親川普右翼播客「Timcast IRL」的一段節目。共同主持人克勞蘭德(Ian Crossland)在討論假想中的中美戰爭時表示，如果中國軍隊進入阿拉斯加並經由加拿大向美國推進，他主張美國是否應該「把能找到的華裔美國人全部拘禁起來」，並稱這樣做「似乎是應該的」。

節目另一名評論員史密斯(Kevin Smith)則將此做法與二戰期間美國政府拘禁日裔美國人的歷史相提並論。他表示，現今若要採取類似措施，可能因社群媒體普及而引發抗議，但相關討論本身仍引起外界高度關注。

孟昭文、劉雲平及趙美心在聲明中表示，身為華裔美國國會議員，他們對這些言論「感到震驚」。三人指出，相關言論延續數百年來將華裔美國人視為「永遠的外來者」(perpetual foreigners)的種族主義刻板印象，並以「難以判斷他們效忠誰」的說法質疑華裔對美國的忠誠。

他們警告，這種言論可能助長針對華裔，以及被認為是華裔人士的歧視與暴力，並進一步加劇社會對華裔社群的疑慮。

三名議員特別指出，美國歷史上最黑暗的一頁之一，就是二戰期間超過12萬名日裔遭到政府拘禁，其中包括大量具有美國公民身分的人士。如今若再次鼓吹因族裔背景而將民眾拘禁，等同企圖重演這段歷史。

「這種言論在我們的國家沒有立足之地，我們對此予以最強烈的譴責。」三名議員表示。

相關言論也引發對華裔美國人長期遭遇「雙重忠誠」質疑的擔憂。國會議員表示，將華裔美國人的族裔背景與對美國的忠誠畫上等號，不僅缺乏依據，也可能使華裔及其他亞裔社群成為歧視與仇恨行為的目標。

據亞裔倡議組織資料，目前約有五分之一的美國人擔心華裔美國人可能對美國社會構成威脅。國會議員表示，右翼媒體及政治人物若以戰爭或國家安全為由，將整個族群與敵對國家混為一談，可能進一步加深這種錯誤認知。