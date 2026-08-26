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研究顯示NFL球員腦部病變比例高 家長陷兩難

記者顏伶如／即時報導
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最新研究顯示職業美式足球聯盟NFL球員患有慢性創傷性腦部病變比例較高，許多家庭因...
最新研究顯示職業美式足球聯盟NFL球員患有慢性創傷性腦部病變比例較高，許多家庭因此猶豫是否還讓孩子打美式足球。圖為新英格蘭愛國者隊在訓練（美聯社）

紐約時報26日報導，最新研究顯示職業美式足球聯盟NFL球員患有慢性創傷性腦部病變(chronic traumatic encephalopathy，CTE)比例較高，許多家庭因此猶豫是否還讓孩子打美式足球。

麻州布萊根總醫院(Mass General Brigham)研究人員本周發表最新研究顯示，2016年至2021年間去世、職業生涯參加過至少一場NFL比賽的前任球員當中，大約每4人就有1人患有慢性創傷性腦部病變。這種病變可能是接觸型運動(contact sports)中頭部反覆遭受撞擊而導致，可能出現行為改變、暴怒、記憶力減退、憂鬱症以及重度失智症。

來自威斯康辛州麥迪遜(Madison)的精神科醫生賽格(Matthew Sager)表示，看到研究之後一度考慮要兒子奧古斯特(August)退出這項運動，但如此作法似乎不切實際，因為兒子已經已經12年級了。

賽格說，如果兒子才14歲，正在思索今秋要參加什麼活動，「我想這將是一場截然不同的對話」。他說，兒子在球隊只剩下三個月，「從理論上看，我想著還會造成更多傷害嗎，但我其實不知道答案」。

賽格表示，看到研究數據之後，對於讓兒子打美式足球感到有點內疚。

過去幾年，賽格與妻子為了讓兒子上場時獲得更多保護，花了700元購買有助於保護腦部的頭盔。賽格表示，如今五味雜陳的心情，最強烈的感受就是憤怒。他說，NFL原本可以做更多事情，讓家長與球員能夠進一步了解這項運動的風險。

52歲的賽格小時候也參加美式足球，當時完全不知道CTE病變。他說，現在只要忘記事情或找不到東西，不禁就感到恐慌，深怕是CTE徵兆。

37歲的格林(Connor Green)8歲就接觸擒抱式美式足球(tackle football)，也因此進入米德伯瑞學院(Middlebury College)，並在大四那年出任球隊隊長。體育界的人脈讓他在谷歌(Google)找到工作，目前擔任廣告銷售客戶經理。

育有三個孩子的格林，對於是否讓5歲與即將屆滿8歲的兒子參加美式足球，並沒有明確答案。他說：「心情很複雜，我知道這很危險，還有潛在風險。」

球員身涯至少三次腦震盪的格林說，對於CTE病變最為不安的是，在某些自殺身亡的年輕球員過世之後，才發現生前患有這種疾病，但到新聞報導不禁難過落淚。

精華 FAQ

  • 麻州布萊根總醫院研究顯示，2016年至2021年間去世、且生涯至少打過1場NFL比賽的前球員中，約每4人就有1人患有CTE。

  • CTE與頭部反覆撞擊有關，可能引發行為改變、暴怒、記憶力減退、憂鬱症，甚至重度失智症，因此讓許多家長擔心孩子長期受害。

  • 賽格因研究而感到內疚與憤怒，曾考慮讓兒子退出；格林則因自己有腦震盪史而更矛盾，對5歲與8歲兒子是否參加足球仍沒有答案。

NFL 麻州 憂鬱症

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