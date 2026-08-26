MIT警告：AI已能令人信服地完成絕大部分大學部作業

麻省理工學院最新報告警告，人工智慧(AI)現在已經能夠令人信服地完成大學部絕大部分作業。(路透)

華盛頓郵報25日報導，麻省理工學院 (MIT )在最新報告裡警告說，人工智慧(AI )現在已經能夠令人信服地完成大學部絕大部分作業，隨著科技日新月異，大學在教學、學習以及評量方面，都必須跟著盡快改革。

MIT委員會25日在研究報告裡提針對科技帶來的風險提出改革建議，MIT校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)將報告結論分享給全校師生，並說AI帶來的機會與風險對於MIT以及整個高等教育界來說，堪稱分水嶺。

委員會指出，AI科技促使校園文化出現劇烈轉變，顛覆了讀書會、教授諮詢時間(office hours)、大學部專題研究等基礎校園體驗。

教授柯洛普菲爾(Eric Klopfer)、馬登(Samuel Madden)共同主持的委員會在報告寫道，AI技術如今具備令人信服地完成絕大多數大學部作業的能力。

報告中說，MIT大多數課程都應該重新檢討，許多課程則需要進行重大調整：授課老師應該考慮採取其他評量方式，包括口試、建立學習歷程檔案(portfolios)，對於學生在課堂之外完成的作業進行面對面談話。

報告裡也呼籲學校高層主管應該簡化、加速修改課程的流程，為師生面對面討論提供更多實體空間，同時建立更緊密的社群連結。

科恩布魯斯指出：「為了我們的學生、為了麻省理工學院的未來，也為了高等教育領域與社會的塑造，我們一定要把事情做好。」