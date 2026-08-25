休士頓警方攔Uber 要司機追逃犯…行車紀錄器全錄下

休士頓一名Uber司機被警察攔車，請他幫忙追捕逃犯，示意圖。(路透)

福斯新聞(Fox News)23日報導，休士頓 一名Uber司機日前一如往常開車前往載客地點，沒想到途中竟有兩名警察跳上他的車，請他幫忙追捕逃犯。

司機拜恩斯(Anthony Baines)的行車紀錄器，錄下了這段宛如電影情節的過程。他先看到一名男子從車前狂奔而過，警員在後頭一段距離氣喘吁吁地追趕，接著一名警員打開他的車門、跳進副駕駛座，對他喊：「走、走、走！」

影片來源：YouTube@Fox 26 Houston

「老實說，我當時真的很震驚，」貝恩斯說，「警察追捕嫌犯，還找一般民眾幫忙…我以前覺得這種事只會出現在動作片裡，當下我完全是憑腎上腺素在反應。」

警方當時在應對第七街(Seventh Street)一起恐嚇威脅報案，一名男子被指控在公寓泳池邊揚言要開槍射殺一名女子與她的孩子。警員試圖拘捕嫌犯時，對方掙脫並拔腿逃跑。

警員事後說：「那真是世界上跑得最快的年輕人。」

貝恩斯載著上氣不接下氣的警員繞了一圈，讓他們得以順利返回自己的警車繼續追捕。

所幸貝恩斯原本要接的乘客，一直在原地耐心等候，展現了驚人的好脾氣。

貝恩斯說，事後他不禁思考，自己在這種情況下具有什麼權利，他可以拒絕員警的要求嗎？

休士頓警察工會主席葛瑞菲斯(Doug Griffith)出面澄清，雖然警方一向很感謝民眾伸出援手，但法律上民眾沒有義務援助警方。

儘管如此，警方仍對貝恩斯的義舉表達由衷感謝與讚賞。