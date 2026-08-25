美國林肯號8/22離開中東 計畫停靠泰國讓水兵休整

林肯號航空母艦將於下周停靠泰國。(路透)

泰國 官員今天表示，美國林肯 號航空母艦將於下周停靠泰國。此前該艦在中東長時間部署，曾經傳出艦上環境惡化，發生心理健康問題的消息。

路透社報導，林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）已經連續超過200天沒有靠港，創下現代史上最長的連續海上部署紀錄。美國民主黨 國會議員指出，這艘航艦已經於22日離開中東。

海軍部署通常為期6到9個月，若遇衝突時期則可能延長。

不願意具名的該名泰國官員表示，在漫長海上航行之後，艦上約有5000名水兵和陸戰隊員的林肯號將在泰國進行「休整和娛樂」。

泰國海軍和美國駐曼谷大使館的發言人都沒有立即針對置評請求作出回應。

林肯號去年11月離開加州聖地牙哥（San Diego）母港，之後被調往中東支援美軍對伊朗戰爭的軍事行動。

美國軍事報刊「海軍時報」（Navy Times）和「星條旗報」（Stars and Stripes）本月曾報導，艦上出現自殺未遂和士氣低落等問題。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，相關報導「完全歪曲」艦上實際狀況。

泰國是美國在東南亞唯一條約盟邦，自從1954年以來成為條約盟友，並於2003年獲指定為主要非北大西洋公約組織（NATO）盟國。兩國軍事關係一直緊密。