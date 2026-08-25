我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富豪地位新象徵：奧特曼的限量瑞士客製錶

加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

FTC：Redfin與Zillow必須修改破壞競爭的非法協議

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為房地產仲介公司Redfin。（美聯社）
圖為房地產仲介公司Redfin。（美聯社）

聯邦貿易委員會(FTC)去年9月提出反壟斷訴訟，指控房地產仲介公司Redfin與房地產資訊網站Zillow簽署1億元商業協議在租屋市場打壓競爭、損害消費者利益。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，訴訟案原訂24日在維吉尼亞州法院開庭，但當天早晨兩家業者與FTC達成和解。FTC主席佛格森(Andrew Ferguson)在X平台發文寫道，達成和解是聯邦政府取得全面勝利，解決了有關市場競爭的所有憂慮，讓租屋市場恢復競爭。

Redfin與Zillow去年簽署商業協議，讓Zillow得以獨家刊登Redfin及旗下Rent.com、ApartmentGuide.com的住宅出租訊息。

FTC指控Zillow與Redfin的合作案導致本來就非常集中的廣告市場消除獨立競爭對手，這項商業協議違反聯邦反壟斷法。

FTC在2025年9月提出反壟斷訴訟隔天，亞利桑那州、康乃狄克州、紐約州、維吉尼亞州以及華盛頓州檢察長也一同跟進，聯合宣布對 Zillow與Redfin提告。兩個月後，兩起官司獲得法官併案處理。

佛格森24日在聲明中說，根據和解協議，Redfin將恢復網路房源刊登服務(internet listing services)，做為一個獨立競爭對手，同時保留對Zillow內容的存取，增加Redfin刊登的整體房源數量。

和解協議規定，如果Redfin沒能在規定時間內履行重啟ILS業務的承諾將面臨罰款，Redfin也必須定期向FTC報告根據和解協議的改善進度。另外，Zillow和Redfin今後簽署任何包含「限制任一方競爭ILS客戶能力」的住宅租賃服務協議之前，都必須事先通知FTC。

Redfin發言人表示，和解協議允許Redfin與Zillow繼續保持租賃合作關係至少到2030年，同時建立Redfin自己的獨立租賃業務。

Zillow發言人和解協議表示肯定，並說這個結果「對租客、房屋提供者以及廣泛的租賃市場來說都是好消息」。

精華 FAQ

  • FTC認為雙方的商業協議讓Zillow獨家刊登Redfin及旗下平台的租屋資訊，消除原本可能存在的獨立競爭對手，進而損害租屋市場競爭與消費者利益。

  • 和解要求Redfin在期限內重啟internet listing services，重新成為獨立競爭者，同時保留對Zillow內容的存取，並定期向FTC回報改善進度，若未履行還可能受罰。

  • 兩家公司仍可維持租賃合作關係至少到2030年，但之後若要簽署任何限制彼此競爭ILS客戶能力的住宅租賃服務協議，必須事先通知FTC，以接受監督。

聯邦政府 哥倫比亞 房地產

上一則

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

下一則

美國林肯號8/22離開中東 計畫停靠泰國讓水兵休整

延伸閱讀

違反兒童隱私 TikTok支付4億和解司法部

違反兒童隱私 TikTok支付4億和解司法部
曼哈頓2租客提告Compass壟斷房源

曼哈頓2租客提告Compass壟斷房源
川普第2任內最爭議反壟斷案之一 法官准許HPE併購瞻博

川普第2任內最爭議反壟斷案之一 法官准許HPE併購瞻博
AI新富豪瘋搶房 舊金山中位房價高達170萬

AI新富豪瘋搶房 舊金山中位房價高達170萬

熱門新聞

美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（美聯社）

19.64元家庭餐變70元…小甘迺迪轟CNN：基本算術都不會？

2026-08-21 17:18
阿拉斯加的社區區居民共同享用傳統餐點，讓婚姻生活和社交維持連結。(美聯社)

50歲後夫妻最常吵的不是錢 心理學家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

2026-08-19 02:00
一名居住於麻薩諸塞州安多佛（Andover）的中國籍人士今日遭到逮捕，被控涉嫌在2024年美國總統大選期間，冒用另一名中國籍人士的身分，提交虛假的選民登記資料並代為投票。示意圖（路透）

麻州華男涉嫌冒名投票又舉報 害中國籍夫婦綠卡遭沒收

2026-08-19 16:30
圖為密西根大學。(美聯社)

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

2026-08-20 09:14

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請