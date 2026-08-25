FTC：Redfin與Zillow必須修改破壞競爭的非法協議

圖為房地產仲介公司Redfin。（美聯社）

聯邦貿易委員會(FTC)去年9月提出反壟斷訴訟，指控房地產 仲介公司Redfin與房地產資訊網站Zillow簽署1億元商業協議在租屋市場打壓競爭、損害消費者利益。哥倫比亞 廣播公司(CBS)報導，訴訟案原訂24日在維吉尼亞州法院開庭，但當天早晨兩家業者與FTC達成和解。FTC主席佛格森(Andrew Ferguson)在X平台發文寫道，達成和解是聯邦政府 取得全面勝利，解決了有關市場競爭的所有憂慮，讓租屋市場恢復競爭。

Redfin與Zillow去年簽署商業協議，讓Zillow得以獨家刊登Redfin及旗下Rent.com、ApartmentGuide.com的住宅出租訊息。

FTC指控Zillow與Redfin的合作案導致本來就非常集中的廣告市場消除獨立競爭對手，這項商業協議違反聯邦反壟斷法。

FTC在2025年9月提出反壟斷訴訟隔天，亞利桑那州、康乃狄克州、紐約州、維吉尼亞州以及華盛頓州檢察長也一同跟進，聯合宣布對 Zillow與Redfin提告。兩個月後，兩起官司獲得法官併案處理。

佛格森24日在聲明中說，根據和解協議，Redfin將恢復網路房源刊登服務(internet listing services)，做為一個獨立競爭對手，同時保留對Zillow內容的存取，增加Redfin刊登的整體房源數量。

和解協議規定，如果Redfin沒能在規定時間內履行重啟ILS業務的承諾將面臨罰款，Redfin也必須定期向FTC報告根據和解協議的改善進度。另外，Zillow和Redfin今後簽署任何包含「限制任一方競爭ILS客戶能力」的住宅租賃服務協議之前，都必須事先通知FTC。

Redfin發言人表示，和解協議允許Redfin與Zillow繼續保持租賃合作關係至少到2030年，同時建立Redfin自己的獨立租賃業務。

Zillow發言人和解協議表示肯定，並說這個結果「對租客、房屋提供者以及廣泛的租賃市場來說都是好消息」。