OpenAI共同創辦人奧特曼（Sam Altman）。（路透）

華爾街日報25日獨家報導，矽谷 富豪的常見配備包括俯瞰舊金山灣的豪宅、特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)以及各個產業巨頭經常配戴的名錶，OpenAI共同創辦人奧特曼 (Sam Altman)的限量客製化名錶則是矽谷身分地位的最新象徵。

奧特曼曾戴過多款手錶，包括瑞士 品牌高珀富斯(Greubel Forsey)價值65萬元的腕錶。但他另一款收藏更有特色，是由成立八年以來迅速走紅的瑞士製錶品牌Vanguart在今年稍早打造、印有OpenAI標誌的客製化手錶。

奧特曼總共買下七隻這款OpenAI專屬手錶。手錶原型是Vanguart旗下18萬元起跳的Orb鈦金屬手錶，銷售對象都是經過挑選的企業家。

Vanguart董事長兼共同創辦人科魯圖爾克(Mehmet Koruturk)指出，33名Vanguart員工當中，大約三分之一參與了OpenAI專屬手錶項目。

手錶附有展現運動風的橡膠錶帶，具有自動上鏈及手動上鏈的切換功能。另外還有「技客」(geek)風格的細節，例如把奧特曼名言「算力即命運」(COMPUTE IS DESTINY)用大寫字母刻在手錶擺陀(rotor)周圍，另一句矽谷流行術語「規模化」(SCALING)也以全部大寫字母刻在按壓式錶冠。

手錶上印著OpenAI標誌，手錶背面的銘文「如果通用人工智慧達成對齊：部署()」（if AGI.aligned: deploy()）則以Python程式語言呈現。

Vanguart對手錶愛好者提供的訴求之一就是獨特。現成手錶在美國只有蘇活區(SoHo)鐘錶珠寶店Material Good銷售。

科魯圖爾克表示，公司生產手錶總數不到200隻。

相較之下，瑞士頂級鐘錶品牌愛彼(Audemars Piguet)每年生產約5000隻手錶，員工則有3000多人。