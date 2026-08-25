矽谷富豪身分地位最新象徵：奧特曼戴的限量瑞士客製名錶
華爾街日報25日獨家報導，矽谷富豪的常見配備包括俯瞰舊金山灣的豪宅、特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)以及各個產業巨頭經常配戴的名錶，OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)的限量客製化名錶則是矽谷身分地位的最新象徵。
奧特曼曾戴過多款手錶，包括瑞士品牌高珀富斯(Greubel Forsey)價值65萬元的腕錶。但他另一款收藏更有特色，是由成立八年以來迅速走紅的瑞士製錶品牌Vanguart在今年稍早打造、印有OpenAI標誌的客製化手錶。
奧特曼總共買下七隻這款OpenAI專屬手錶。手錶原型是Vanguart旗下18萬元起跳的Orb鈦金屬手錶，銷售對象都是經過挑選的企業家。
Vanguart董事長兼共同創辦人科魯圖爾克(Mehmet Koruturk)指出，33名Vanguart員工當中，大約三分之一參與了OpenAI專屬手錶項目。
手錶附有展現運動風的橡膠錶帶，具有自動上鏈及手動上鏈的切換功能。另外還有「技客」(geek)風格的細節，例如把奧特曼名言「算力即命運」(COMPUTE IS DESTINY)用大寫字母刻在手錶擺陀(rotor)周圍，另一句矽谷流行術語「規模化」(SCALING)也以全部大寫字母刻在按壓式錶冠。
手錶上印著OpenAI標誌，手錶背面的銘文「如果通用人工智慧達成對齊：部署()」（if AGI.aligned: deploy()）則以Python程式語言呈現。
Vanguart對手錶愛好者提供的訴求之一就是獨特。現成手錶在美國只有蘇活區(SoHo)鐘錶珠寶店Material Good銷售。
科魯圖爾克表示，公司生產手錶總數不到200隻。
相較之下，瑞士頂級鐘錶品牌愛彼(Audemars Piguet)每年生產約5000隻手錶，員工則有3000多人。
因為它不只是昂貴名錶，還以OpenAI標誌、程式語言銘文與科技圈術語客製化，結合稀有性與身份認同，成為矽谷富豪的新炫耀標誌。 手錶上印有OpenAI標誌，擺陀刻上「COMPUTE IS DESTINY」，錶冠寫有「SCALING」，背面則以Python呈現「if AGI.aligned: deploy()」等字樣。 Vanguart成立僅8年，主打獨特客製與高端企業家客群，總產量不到200隻；相較之下，愛彼年產約5000隻，規模差距非常明顯。
精華 FAQ
因為它不只是昂貴名錶，還以OpenAI標誌、程式語言銘文與科技圈術語客製化，結合稀有性與身份認同，成為矽谷富豪的新炫耀標誌。
手錶上印有OpenAI標誌，擺陀刻上「COMPUTE IS DESTINY」，錶冠寫有「SCALING」，背面則以Python呈現「if AGI.aligned: deploy()」等字樣。
Vanguart成立僅8年，主打獨特客製與高端企業家客群，總產量不到200隻；相較之下，愛彼年產約5000隻，規模差距非常明顯。
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