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國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

中國女在泰被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

記者顏伶如／即時報導
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現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿...
現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國土安全部及家屬表示，現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)的妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)24日已經被驅逐，返回原籍國宏都拉斯。國家廣播公司(NBC)25日報導，在川普政府打擊移民的行動中，克莉絲蒂是至少第七名遭到驅逐出境的現役美軍配偶或父母。

美聯社報導，川普政府撤銷對軍人家屬的保護之後，美軍直系親屬關押在聯邦移民拘留所的案例有50多個。其中某些案例因為受到媒體關注及國會領袖奔走，軍眷後來獲得國土安全部釋放。

朱亞雷斯表示，妻子7月11日在他駐紮德州布利斯堡(Fort Bliss)基地附近的一家沃爾瑪(Walmart)附近被攔下並遭拘留，這段期間他一直努力繼續履行軍事職務，但有時候不得不獨力照顧6歲女兒。

他說，現在為了要送女兒上小學一年級而無法參加晨訓，原本要奉調前往另一個基地的任務則已推遲。

他接受美聯社訪問時談到陸軍軍旅生涯時說：「不知道能否繼續下去。」

國土安全部表示，克莉絲蒂已經驅逐出境，過程當中獲得正當法律程序。

國土安全部表示，克莉絲蒂沒有犯罪紀錄，2016年18歲時進入美國，由於沒有出席2017年的移民聽證會，被移民法官發布最終遞解令(final order of removal)。

朱亞雷斯則說，妻子表示不曾收到當年移民聽證通知，直到兩人2022年結婚之後為她申請綠卡，才知道她遭到下令驅逐。

朱亞雷斯也來自宏都拉斯，入伍兩年之後在2024年成為美國公民。律師表示，克莉絲蒂的重審申請在去年5月遭到駁回，向司法部移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)提出申訴仍處於待審狀態。

克莉絲蒂申請允許美軍直系親屬留在美國申請綠卡的「軍人就地假釋」(military parole-in-place)計畫之後，等待大約一年。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 被遣返的是克莉絲蒂，她是現役陸軍中士朱亞雷斯的妻子。國土安全部表示，她已於24日被驅逐出境並返回宏都拉斯。

  • 朱亞雷斯說，妻子被拘留後，他常得獨自照顧6歲女兒，也因此無法參加晨訓，原本將調往其他基地的任務也被迫延後，軍旅生涯受到明顯干擾。

  • 國土安全部稱她沒有犯罪紀錄，但2016年入境後未出席2017年的移民聽證會，因此遭移民法官發布最終遞解令；她的上訴仍在審理中。

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