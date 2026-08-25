民主黨擴大調查庫許納的阿爾巴尼亞豪華度假村交易
MS Now新聞網站25日報導，眾議院司法委員會民主黨成員正在擴大調查白宮和平特使、川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)的阿爾巴尼亞豪華度假村交易。民主黨馬里蘭州眾議員拉斯金(Jamie Raskin)對庫許納「可疑的房地產操作手段」提出質疑，要求庫許納交出阿爾巴尼亞開發案的批准或審查紀錄，還有美國與阿爾巴尼亞政府之間的所有通訊紀錄。
根據MS Now取得信函，拉斯金對庫許納表示：「你身為我國首席談判代表，努力收拾你岳父政府製造或加劇的多起國際衝突之際，還撥出時間自己也惹出一件國際糾紛。」
白宮發言人凱利(Anna Kelly)回應表示，庫許納的個人生意跟外交工作無關。她說，庫許納是在川普要求之下以志願者的身分從事外交任務。
報導指出，阿爾巴尼亞豪華度假村計畫在當地引發抗議已有數周，遭控土地取得是透過偽造地契。
拉斯金表示，民主黨方面希望確認庫許納的行為是否必須接受「海外反腐败法」(Foreign Corrupt Practices Act)調查，也希望檢討法規條文是否需要更新。
根據商務部摘要，「海外反腐败法」規定美國個人或公司若為了獲得或保留生意，而向任何外國官員提供、支付或承諾金錢及任何有價物品，均屬違法。
拉斯金的要求是民主黨今年4月對庫許納啟動調查的升級。民主黨當時表示，庫許納存在「昭然若揭且無藥可救的利益衝突」，擔任白宮和平特使的同一時間，也擔任波斯灣主權財富基金支持的私募股權公司負責人。
庫許納2021年成立私募股權公司Affinity Partners，獲得沙烏地阿拉伯主權財富基金投資20億，還有來自中東其他國家的投資。2024年，庫許納公司宣布阿爾巴尼亞海岸線開發豪華假村的計畫。
由於開發計畫可能對紅鸛、海豹、海龜等野生動物造成衝擊，加上開發計畫現場保全暴力對待抗議民眾，最近幾個月包括阿爾巴尼亞首都在內等地點，都出現反對度假村案的抗爭活動。今年7月媒體報導傳出，一名涉嫌洗錢及國際毒品走私而在阿爾巴尼亞遭通緝的商人，偽造度假村土地地契。
因為庫許納在擔任白宮和平特使期間，仍推動由外國資金支持的阿爾巴尼亞豪華度假村案，民主黨懷疑其中可能存在利益衝突、可疑交易與反腐敗風險。 拉斯金要求庫許納交出阿爾巴尼亞開發案的批准或審查紀錄，以及美國與阿爾巴尼亞政府之間的所有通訊紀錄，以釐清是否有不當介入或利益交換。 爭議包括土地取得被指透過偽造地契、計畫可能傷害紅鸛與海豹等野生動物，且現場保全被控暴力對待抗議者，已在當地引發多起反對示威。
精華 FAQ
因為庫許納在擔任白宮和平特使期間，仍推動由外國資金支持的阿爾巴尼亞豪華度假村案，民主黨懷疑其中可能存在利益衝突、可疑交易與反腐敗風險。
拉斯金要求庫許納交出阿爾巴尼亞開發案的批准或審查紀錄，以及美國與阿爾巴尼亞政府之間的所有通訊紀錄，以釐清是否有不當介入或利益交換。
爭議包括土地取得被指透過偽造地契、計畫可能傷害紅鸛與海豹等野生動物，且現場保全被控暴力對待抗議者，已在當地引發多起反對示威。
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