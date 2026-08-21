選民反彈 力推數據中心的政治人物紛紛「變臉」批判

德州州長艾伯特原本支持數據中心，如今改變立場批判。（路透）

華爾街日報20日報導，選民抗議與輿論反彈之下，共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)、民主黨 籍賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)等原本力推數據中心的政治人物，如今紛紛轉成站在批判立場，建設計畫的腳步也跟著放慢；今秋即將登場的期中選舉，數據中心對候選人來說，儼然已成日漸沉重的負擔。

艾伯特以擔心電力、水源消耗過多為由，暫停大約1800個新建數據中心的審批。去年11月，艾伯特宣布谷歌(Google )400億投資計畫時，曾形容德州是「AI發展核心」。艾伯特不到一年就改變立場，引起川普總統憤怒。川普本周為開發計畫辯護說，數據中心是經濟引擎。

報導指出，選民擔心數據中心耗盡資源，也憂慮數據中心助長導致美國人大量失業的AI技術，民眾對數據中心的反對已經成為共和黨以及某些民主黨候選人在期中選舉的政治包袱。

艾伯特爭取州長第四任期，遭到民主黨挑戰者伊諾霍薩(Gina Hinojosa)拿數據中心議題猛攻，最近民調顯示兩人支持率僅相差幾個百分點。

伊諾霍薩接受媒體訪問時說，數據中心是最新實例，證明艾伯特一直聽命於金錢利益團體，不是德州人民。艾伯特則說，企業同意設立防護措施，盡量避免當地水源與電力受到衝擊，由此可見州政府政策發揮了保護德州社區的作用。

旨在為共和黨參議員輔選的共和黨參議院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)18日在備忘錄中警告說，數據中心對共和黨俄亥俄州聯邦參議員候選人賀斯提(Jon Husted)彷彿「掛在脖子上的鐵錨」，如果賀斯提因為數據中心而落敗，數據中心產業將淪為眾矢之的。備忘錄指出，候選人無力修補已經變得「有毒」(toxic)的整個經濟板塊聲譽。

川普19日則說，若身為市長或州長，一定會歡迎數據中心，因為可以創造經濟利益，「不接納就會失敗」。

被認為可能是民主黨2028年總統候選人的夏皮洛，18日簽署行政命令賦予州政府封殺數據中心的權力。去年夏天，夏皮洛在一場有川普與其他共和黨高層出席的會議上，曾稱讚亞馬遜(Amazon)等企下在賓州的數據中心計畫。

政治人物改變態度對AI公司來說造成危機，數據中心新案已在數十州與地方遭到禁止或暫停。