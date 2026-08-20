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前聯邦眾議員史沃威爾被控性侵 FBI突襲搜住家

編譯周芳苑／即時報導
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涉嫌性侵的加州前民主黨聯邦眾議員史沃威爾位於華盛頓的住所16日遭聯邦調查局(FB...
涉嫌性侵的加州前民主黨聯邦眾議員史沃威爾位於華盛頓的住所16日遭聯邦調查局(FBI)突襲式搜查。史沃威爾原本有意角逐加州州長，性侵疑雲曝光後宣布退選。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：FBI突襲搜查史沃威爾華盛頓住處，並扣押電子裝置。
  • 重點二：這名加州前民主黨眾議員遭控性侵與多項不端行為。
  • 重點三：他曾因與中國女間諜方芳往來遭除名並受道德調查。

涉嫌性侵的加州前民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)位於華盛頓的住所16日遭聯邦調查局(FBI)突襲式搜查。此前一天，FBI探員在舊金山機場沒收了史沃威爾的隨身電子裝置。

史沃威爾否認性侵和行為不端指控。

史沃威爾連任七屆眾議員，曾是呼聲最高的加州州長候選人，性侵指控曝光後於4月12日宣布退出競選，隔天由宣布辭去國會議員。他被指控兩度性侵一名女性，其中一次是在該女性為他工作期間； 另有三名女性指控史沃威爾有發送露骨訊息或裸照等各種不端行為。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室4月證實對史沃威爾展開調查；此前，一名曾為史沃威爾工作的女性向媒體透露，史沃威爾2024年到紐約參加慈善晚宴期間在旅館強姦她。白艾榮辦公室鼓勵倖存者以及任何了解這些指控的人出面與特殊受害者部門(Special Victims Division)聯繫。

史沃威爾原是愛荷華州人，2012年贏得舊金山東部一國會選區；他2019年4月曾宣布競選總統，幾個月後未獲選民支持而退出。他是川普總統在國會的主要民主黨對手之一。川普第一任期時，史沃威爾是眾院司法委員會和情報委員會重要成員，並且是2021年1月6日國會大廈暴亂事件後任川普第二次彈劾案的眾院起訴人(House prosecutor)之一。

2023年，時任眾議院議長的加州共和黨眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)將史沃威爾從眾院情報委員會除名，理由是他與疑似中國女間諜方芳(Christine Fang)過從甚密。方芳於史沃威爾2012年首次競選國會議員時便與其競選團隊接觸，之後又參與他2014年競選的籌款活動。

聯邦調查人員2015年對史沃威爾發出警告，並向國會提報；史沃威爾聲稱，此後他便與方芳切斷聯繫。眾院道德委員會2021年針對此事啟動調查，兩年後以無結果告終。

精華 FAQ

  • 報導指出，史沃威爾因涉嫌性侵與行為不端而成為調查對象，FBI16日突襲搜查他在華盛頓的住所，前一天也在舊金山機場扣押其隨身電子裝置。

  • 他被指控兩度性侵一名女性，其中一次發生在對方為他工作期間，另有3名女性指控他發送露骨訊息或裸照等不端行為。史沃威爾則全面否認。

  • 2023年他因與疑似中國女間諜方芳過從甚密，被時任眾院議長麥卡錫自情報委員會除名；眾院道德委員會也曾調查此事，但2年後未有結果。

史沃威爾 眾議員 FBI

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