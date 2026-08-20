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「聽說你們想念我」第一夫人消失逾月笑著現身：我來了

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（歐新社）
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（歐新社）

據Newsweek報導，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）周四罕見公開露面，還拿自己長時間未現身的情況開起玩笑。她在白宮玫瑰園的活動一開始便笑著說，「午安，我聽說你們想念我。現在我來了。」

梅蘭妮亞與川普總統一同走出白宮，出席「培育未來（Fostering the Future）」計畫宣布活動。此次活動主要介紹她所推動的寄養兒童倡議，以及與IndyCar、Fox Sports、印第安納大學和普渡大學建立的新合作夥伴關係。活動選在本周末於華盛頓特區舉行的「Freedom 250」大獎賽前夕登場。

這也是梅蘭妮亞一個多月來首次參加重大公開活動。此次活動的重點，是為即將離開寄養體系、踏入獨立生活的年輕人，擴大獎學金及其他支持資源。

▲ 影片來源：YouTube＠NBCNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

梅蘭妮亞此次重新出現在公眾視野之際，外界的注意力也正聚焦於川普政治圈內的其他人物，包括顧問哈普（Natalie Harp）。喬治亞州民主黨參議員奧薩夫（Jon Ossoff）上周末談及哈普頻繁出現在總統身邊後，她在川普身旁所扮演的角色也受到更多關注。

7月期間，梅蘭妮亞缺席了兩場華盛頓特區的重要活動，包括參議員葛理漢（Lindsey Graham）的葬禮，以及延期舉行的白宮記者協會晚宴。

在周四的活動之前，梅蘭妮亞最後一次公開露面是在7月19日。當天，她與川普總統一同前往新澤西州的大都會人壽體育場（MetLife Stadium），觀看FIFA世界盃決賽。兩人並肩觀看冠軍賽的畫面也被媒體拍攝下來。

此前，她也曾出席川普在國家廣場舉行的「美國250周年致敬（Salute to America 250）」七月四日慶祝活動。

6月，梅蘭妮亞與川普一同出席在白宮南草坪舉行的「UFC Freedom 250」活動。當時，她坐在場邊，與川普家族成員及UFC總裁兼執行長懷特（Dana White）一同觀看比賽。

4月，她曾參加白宮記者協會晚宴，但活動後來因會場外傳出槍聲、引發安全疑慮而提前結束。梅蘭妮亞當時在特勤局人員護送下離開宴會廳，川普及其他高階官員也一同撤離。

此前，美國特勤局曾告訴Newsweek，他們注意到一段與伊朗有關、針對第一夫人的影片。當時，華盛頓與德黑蘭之間的緊張局勢正持續升高。

美國特勤局通訊與媒體關係辦公室首席公共事務專員赫林（Nate Herring）表示，「特勤局知道這段影片的存在，對於任何可能被視為對我們受保護對象構成威脅的內容，我們都會進行調查。」

他補充說，「出於行動安全考量，我們不會討論涉及保護情報的相關事項。」

精華 FAQ

  • 她在白宮玫瑰園活動一開始便笑著說「午安，我聽說你們想念我。現在我來了。」語帶幽默，也等於回應外界對她長時間未公開露面的討論。

  • 活動重點是梅蘭妮亞推動的「培育未來」寄養兒童倡議，並公布與 IndyCar、Fox Sports、印第安納大學和普渡大學的新合作，目的是擴大獎學金與支持資源。

  • 她在 7月19日曾與川普一同觀看 FIFA 世界盃決賽，這是她上次公開露面；7月她還缺席了葛理漢葬禮與白宮記者協會晚宴等重要活動。

川普 白宮 梅蘭妮亞

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