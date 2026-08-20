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麻州母產後精神病殺三兒女受審 300婦女著粉紅衣法院外聲援

記者胡玉立／即時報導
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受審女子克蘭西。(美聯社)
受審女子克蘭西。(美聯社)

麻州產後精神病母親、前婦產科護士琳賽．克蘭西(Lindsay Clancy)2023年1月勒死三名稚齡兒女後企圖自殺，導致腰部以下癱瘓；全案開審以來，引發極大關注。約300名女性身穿粉紅色衣服20日在法院外集會，呼籲社會重視產後婦女被忽視的心理危機與求助無門的困境。這也是此案開審近一個月來，支持者首次如此大規模聚集。

有些支持者持著印有「相信」、「她需要幫助」和「願琳賽求得平靜」(Peace For Lindsay)的標語。20日庭審開始前，他們靜默站立了一個多小時。

聲援者表示，克蘭西的故事引起她們的共鳴，她們希望世人更加重視心理健康系統如何對待女性的議題。來自羅德島州的52歲律師助理文森特(April Vincent)向美聯社表示：「女性發聲時，卻被忽視、輕視或漠視；我們很害怕，因為沒有人認真對待我們。」

這場庭審直播引發網路廣泛討論，也讓更多人開始關注產後精神病。克蘭西的辯護律師雷丁頓(Kevin Reddington)主張，現年36歲的克蘭西因嚴重產後精神病，「不應承擔刑事責任」；檢方指控克蘭西蓄意謀殺，預謀策畫2023年1月24日謀殺案，當天刻意要求丈夫出門為孩子買藥和準備晚餐。

雷丁頓表示，產後精神病是罕見精神疾病，與分娩後的壓力、睡眠不足和荷爾蒙變化有關；克蘭西同時患有雙相情感障礙（或稱躁鬱症）。她過去曾多次尋求協助：包括求助多家門診機構，嘗試醫生開的各種藥物，撥打自殺熱線，去過急診室，甚至住過精神病院。

辯方在20日審判中，傳喚波士頓布里格姆婦女醫院牧師卡瓦諾(Sheila Cavanaugh)作證，講述她在克蘭西犯案後，去醫院探望她的經過。

卡瓦諾看過克蘭西200多次，也曾到她住的州立精神病院探望她。卡瓦諾說，她清楚記得克蘭西對她說的第一句話；「當我握著她的手安慰她時，她對我說：『我真高興我的孩子們平安無事。』我用神學的方式回答她說：『琳賽，你的孩子們很安全。他們在天堂與上帝同在，很安全。』」

約300名女性身穿粉紅色衣服20日在法院外集會，聲援克蘭西。(美聯社)
約300名女性身穿粉紅色衣服20日在法院外集會，聲援克蘭西。(美聯社)

精華 FAQ

  • 檢方指控她在2023年1月24日預謀殺害3名年幼子女，之後企圖自殺而導致腰部以下癱瘓；辯方則主張她是因嚴重產後精神病發作，已喪失刑責能力。

  • 她們希望社會正視產後婦女可能面臨的心理危機，也認為女性求助時常被忽視、輕視或漠視，藉此呼籲心理健康系統更積極接住需要幫助的人。

  • 辯方指出她罹患罕見的產後精神病，並合併雙相情感障礙，曾多次向門診、急診、自殺熱線與精神病院求助，也嘗試多種藥物，但仍未得到足夠支持。

心理健康 麻州 羅德島州

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