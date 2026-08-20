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拜登堅強抗癌 吉兒：我當然害怕 但他終將離開

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拜登堅強抗癌 吉兒：我當然會害怕 但他終將離開

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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拜登與妻子吉兒。（美聯社）
拜登與妻子吉兒。（美聯社）

據眾生相報導，吉兒・拜登（Jill Biden）近日談到自己與丈夫、前美國總統拜登（Joe Biden）在他去年被診斷出癌症後，兩人所經歷的情緒歷程。

現年75歲的前第一夫人接受「Jaime Kern Lima Show」節目訪問時，談及丈夫罹患前列腺癌後，自己所面對的心理狀態。拜登的前列腺癌後來已擴散至骨骼。面對丈夫可能離世的現實，吉兒表示，她會盡力避免讓負面或無益的想法長時間占據自己的心思。

「當然我會害怕。」吉兒說，「首先，他比我大將近10歲。而當你面對這樣的疾病…你真的不能讓自己的思緒一直往那個方向走。」

「你會覺得，你根本無法想像沒有對方的人生。但你也知道，他們終究會死，就像我知道自己也會死一樣。」她繼續說，「所以，其中一部分，就是接受這件事。」

吉兒表示，自從確診後，拜登一直都很「堅強」且「有韌性」。她也提到，拜登並沒有向她談起自己的恐懼，而她也沒有期待丈夫會這麼做。

「他一直都是我們這個家庭的力量來源。」她說。

盡管拜登的健康狀況讓兩人面對許多艱難的情緒，吉兒表示，她和丈夫並沒有把注意力放在這些困難上。相反地，他們選擇珍惜兩人還能共同度過的每一段時光。

「我們不能用那樣的方式看待人生…我們的想法是，拜登得了癌症。他終究會死，所以我們要把握每一個時刻。」吉兒說。

她接著表示，「讓我們待在一起…去尋找那些能帶給我們快樂的事情。讓這成為一段正面的旅程。我的意思是，不要讓它變成一段負面的旅程，因為你怎麼可能每天都帶著那樣的想法生活下去？你做不到。那實在太沉重了。」

前總統辦公室於2025年5月公布拜登的健康狀況表示，拜登被診斷出患有「侵襲性」的第5級群組（Grade Group 5）前列腺癌，且癌症已經擴散至骨骼。

在拜登的癌症診斷公開約一年後，吉兒也再次談到丈夫的健康狀況。

吉兒接受「Today」節目訪問時表示，這名前總統目前「還可以」，正在面對第4期前列腺癌。不過，她指出，癌症轉移至骨骼後，「讓整件事情變得完全不同」。

吉兒說，「我想，拜登會與癌症共存，直到他生命的盡頭。」

精華 FAQ

  • 她坦言自己當然會害怕，但會刻意不讓負面想法長時間盤據心中，因為面對這樣的疾病，若一直往最壞方向想，只會讓自己更加沉重。

  • 前總統辦公室公布，他被診斷為侵襲性的第5級群組前列腺癌，且癌細胞已經擴散到骨骼，病情因此被視為相當嚴重。

  • 她表示夫妻倆不想只盯著困難，而是希望把握每一個時刻，盡量待在一起、尋找快樂，讓這段日子成為正面的旅程。

拜登 癌症

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