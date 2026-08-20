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WNBA球員坎寧安挺生理女性惹議 Reddit竟禁生日祝福文

世界新聞網王若馨／即時報導
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陷入跨性別運動員爭議的WNBA球員坎寧安。球迷發現無法在Reddit論壇上發文祝...
陷入跨性別運動員爭議的WNBA球員坎寧安。球迷發現無法在Reddit論壇上發文祝她生日快樂。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)報導，WNBA印第安納狂熱隊球員坎寧安(Sophie Cunningham)的球迷，近日發現自己竟無法在Reddit論壇上發文祝她生日快樂。

坎寧安是近期跨性別運動員爭議的核心人物之一。她7月底接受ESPN訪問時表示，女性運動員不應被迫與生理男性競賽，引發外界對跨性別運動員是否應參加女子運動賽事的廣泛爭論。

坎寧安16日剛過30歲生日，但球迷發現無法在Reddit發布「生日快樂，Sophie」等貼文。有人詢問版主後獲告知，由於與坎寧安相關的文章容易引來大量網路酸民及非WNBA球迷，造成爭吵，所以版主將她的姓名列入過濾名單，包括「Cunningham」、「Sophie」、「sc」、「scunningham」、「soph」及「sophiacunningham」等字詞都會被系統自動阻擋。

事件曝光後引發大量批評，WNBA版主後來在討論區公開澄清，強調並未全面禁止與坎寧安有關的內容，只要是籃球相關貼文，都可正常發布；同時，論壇也將所有新帳號發文所需的最低積分門檻提高至50分，以限制大量新帳號湧入。

WNBA官方否認與該論壇有關

隨著輿論將矛頭指向WNBA，聯盟也出面澄清。WNBA發言人向今日美國報(USA Today)表示，聯盟並不管理、也與該討論區沒有任何關聯，該論壇由獨立用戶自行營運。

坎寧安18日赴加拿大出賽，對陣多倫多節奏隊時，只要一碰球就會引發現場大量球迷噓聲，但她仍攻下13分，三分球三投三中。

不只是坎寧安本人受到爭議影響，支持她的球迷也遭遇類似情況。16日狂熱隊在亞特蘭大迎戰夢想隊時，一對母女球迷穿著印有「XX-XY」字樣、聲援女性運動的T恤進場，遭聯盟安全人員要求換上主辦方提供的T恤，否則就必須離場。

WNBA事後發表聲明承認這起事件「不應該發生」，坦言處理失當。

精華 FAQ

  • 版主表示，與坎寧安相關內容容易引來大量酸民和非WNBA球迷，造成爭吵，因此把她的姓名及相關字詞列入過濾名單，自動阻擋發文。

  • 她在7月底接受ESPN訪問時主張，女性運動員不應被迫與生理男性競賽，這番話引發外界對跨性別運動員能否參加女子賽事的激烈討論。

  • WNBA發言人強調聯盟不管理該Reddit論壇，與其無關；至於球迷穿著聲援女性運動T恤被要求換裝一事，WNBA也承認處理失當。

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