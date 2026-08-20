你符合嗎？亞馬遜無人機送貨擴至500城 最快30分鐘送達

亞馬遜的Prime Air無人機配送服務將在今年年底前擴大至美國近500個城市與城鎮。（路透）

據紐約郵報報導，亞馬遜 （Amazon）的配送無人機 在住宅上空嗡嗡飛過的景象，可能很快就會成為越來越多美國人日常生活的一部分。

亞馬遜表示，其Prime Air無人機配送服務將在今年年底前擴大至美國近500個城市與城鎮。屆時，伊利諾州、喬治亞州、俄亥俄州、愛達荷州以及紐約州的顧客，也將能使用這項服務。

這將是Prime Air一次大幅度的擴張。目前，這項服務已在包括內布拉斯加州和佛羅里達州 在內的7個州提供。

根據亞馬遜的規定，只要商品重量不超過5磅（約2.3公斤），且能裝進一個大型鞋盒，就符合無人機配送的條件。這意味著亞馬遜每天數百萬件訂單中的大多數商品，都有可能透過無人機送達。

亞馬遜在新聞稿中表示，訂單最快可在30分鐘內送達，大多數訂單則會在結帳後約60分鐘送達。

為確保自主飛行器能夠安全運作，亞馬遜表示，公司採用了「多套」彼此獨立的安全系統，其中包括名為「偵測與避讓」（Detect-and-Avoid）的技術，用來持續監控空域及周遭環境。

亞馬遜形容，這套系統就像「一名受過訓練的飛行員掃視周遭空域」，讓無人機能自行感知環境，並在飛行過程中即時做出判斷與調整。

雖然亞馬遜尚未公布完整的服務地點清單，但顧客可以透過公司網站確認自己是否符合使用資格。在亞馬遜首頁，顧客可以打開下拉式選單，並在「Programs & Features（計畫與功能）」區域找到「Drone Delivery（無人機配送）」。

點選「Drone Delivery」後，顧客將進入無人機配送專頁。頁面提供一張地圖，顯示目前以及未來規畫中的服務地點。此外，顧客也可以在無人機配送區塊點選「Shop Now（立即購物）」，查看自己目前是否具備使用資格。

亞馬遜於2022年推出Prime Air，並將其定位為配送服務的下一個發展方向。顧客可以透過無人機訂購多種類型的商品，包括日常雜貨、藥品以及電子產品等。

亞馬遜並非唯一看好無人機配送的零售巨頭。沃爾瑪（Walmart）過去一年也大力擴展相關服務，新增了100家門市，涵蓋亞特蘭大、夏洛特、休士頓、奧蘭多和坦帕等地。

不過，無人機配送雖然聽起來相當方便，飛行時產生的噪音也可能成為部分居民的新困擾。

這種感受其實並不難想像。就像有人在海灘上悠閒放鬆，卻突然遇到另一個人為了拍攝Instagram上那種壯闊的全景畫面，操控消費級無人機在附近低空盤旋。方便與科技感的背後，噪音與隱私等問題，也可能成為無人機配送普及後必須面對的新課題。