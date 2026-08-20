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透過雇主取得健康保險的勞工 明年保費將進一步增加

記者顏伶如／即時報導
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美國雇主在2027年將面臨至少20年來的醫療保險費用最大漲幅，透過雇主取得健康保...
美國雇主在2027年將面臨至少20年來的醫療保險費用最大漲幅，透過雇主取得健康保險的勞工如今已經面臨保費提高的壓力，但費用增加的狀況明年將持續惡化。示意圖（美聯社）

華爾街日報20日獨家報導，美國雇主在2027年將面臨至少20年來的醫療保險費用最大漲幅，透過雇主取得健康保險的勞工如今已經面臨保費提高的壓力，但費用增加的狀況明年將持續惡化。

根據怡安保險(AON)最新估計，擁有職場團體健康保險的美國勞工，今年醫療保健的花費大約5297元，比2025年增加388元。這筆開銷除了從薪資扣除的保費之外，還有必須自掏腰包的自付額 (deductibles)與自付款(copays)。

保險諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson)最新調查指出，美國雇主估計明年醫療保健成本將增加11.1%，創下20多年來最大漲幅，而且連續五年開銷持續攀升。

韋萊韜悅公共健康部門總監萊文-謝爾茲(Jeff Levin-Scherz)指出：「雇主跟我們說，這種狀況真的撐不下去。」

醫療保健費用持續走高的原因包括癌症治療花費昂貴、GLP-1減肥藥物廣泛使用。

怡安保險指出，公司客戶當中，員工在2025年裡使用GLP-1藥物減肥的使用率成長了75%。

怡安保險北美地區健康解決方案負責人帕斯特里克(Mike Pasterick)表示，在規模較大的公司裡，醫療保健成本快速上漲之後，使得醫保福利決策權紛紛從人事主管轉移到公司領導階層手中。他說，財務部門、執行長甚至董事會都非常關注。

雇主被迫為醫療保險支付更多費用，勞工承擔的部分一樣成本同步上漲，每個月從薪水扣除更多金額。

位於西維吉尼亞州帕登市(Paden City)、員工人數35人的玻璃製造商Paul Wissmach Glass共同負責人威勃恩(Jason Wilburn)表示，自從他家族2021年收購公司以來，每年都遭受雙位數保費漲幅打擊。如今醫療保險支出占公司營收5%，超過公司的利潤率。單身員工原本每兩周從薪資扣除健保保費40元，今年已提高到50元。

精華 FAQ

  • 主要原因包括癌症治療費用高昂，以及GLP-1減肥藥物使用迅速擴大，讓雇主承擔的醫療支出持續墊高，預估明年成本將增加11.1%。

  • 勞工不只薪資扣除的保費上升，還要負擔更多自付額與共付額；根據最新估計，今年每人醫療花費約5297元，比2025年增加388元。

  • 在較大型公司中，醫療成本急升已讓醫保福利決策不再只是人事部門的工作，財務部門、執行長甚至董事會都開始直接關注並介入。

醫療保險 保費

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