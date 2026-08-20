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年輕人逃離「天堂」夏威夷 科技初創公司能否留住人才

記者顏伶如／即時報導
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夏威夷曾是美國與國際觀光客首選目的地，但如今遊客流量被新興度假勝地瓜分。（美聯社...
夏威夷曾是美國與國際觀光客首選目的地，但如今遊客流量被新興度假勝地瓜分。（美聯社）

華爾街日報19日報導，夏威夷曾是美國與國際觀光客首選目的地，但如今遊客流量被新興度假勝地瓜分，當地沒有任何產業足以替代旅遊業，更不用說高薪工作；食物與住房價格一路走高，使得夏威夷州收入在生活成本調整之後變成全國最低地區之一。夏威夷大學(University of Hawaii)經濟研究主任博納姆(Carl Bonham)說：「我們若不解決問題，將面臨更多年的貧血式成長，民眾用腳投票選擇離開。」

扣除通膨因素之後，夏威夷經濟的觀光收益在數十年前已經達到頂峰。如今觀光客尚未恢復到新冠疫情發生前的水準，今年6月前往夏威夷州的總入境人數，比2019年同期減少9%，其中國際遊客更是縮水50%。

州政府2025年秋季公布報告指出，夏威夷經濟在2024年仍高度依賴已經變得疲軟的觀光業。

州參議員葛倫·若井(Glenn Wakai)表示，新興產業將有助於讓更多居民留在他們長大的島嶼。他說：「正在離開夏威夷的那些人，剛好是我們需要留下來重塑經濟的人。如果那些人都走了，剩下來還有誰？」

夏威夷出生、受過高等教育者，超過一半目前生活在美國本土。夏威夷可以寄託未來夢想的實例，就是父母為越南移民的林忠(Trung Lam，音譯)。

45歲的林忠在夏威夷長大，父母在檀香山經營一間三明治店。他在戴維斯加大(University of California, Davis)取得機械工程學位後，回到島上幫忙管理家族生意，後來加入一家消費應用程式初創公司。疫情期間，林忠離開家族事業，照顧孩子上網課，不久後出任旨在協助當地科技從業人員的州政府經濟發展機構「夏威夷科技發展公司」(Hawaii Technology Development Corporation)執行長。

為爭取經濟發展機會，林忠與風險投資家、企業高管和州議員會面。他認為，夏威夷憑藉地理位置，在海洋、太空產業有機會吸引創業家與投資者。

主修電腦工程的23歲學生艾希頓‧秋元(Ashten Akemoto)原本打算離開夏威夷，買好到飛往日本上班，因為林忠介紹認識前任谷歌(Google)員工、矽谷初創孵化器Y Combinator校友梁喬許(Josh Leong，音譯)而留下，聯手創辦製造高效能空調機械的Normal公司，目前規模有20名員工。

精華 FAQ

  • 夏威夷長期依賴旅遊業，但觀光收益已在數十年前見頂，疫情後旅客也未完全恢復；加上缺乏能取代旅遊的高薪產業，經濟成長因此乏力。

  • 因為食物、住房與生活成本持續上升，扣除通膨後收入相對偏低，許多人難以在當地找到可負擔又有前景的工作，只能轉往美國本土發展。

  • 州政府與業界希望發展科技初創、海洋與太空相關產業，透過創業投資與新工作機會，把在外流失的人才留在島上，重塑地方經濟結構。

夏威夷 觀光

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