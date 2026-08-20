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警用直升機與小飛機在賓州空中相撞 釀1死2傷

香港中通社20日電
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賓州一架州警直升機與一架小型飛機在空中相撞，造成小型飛機飛行員死亡、直升機上兩名...
賓州一架州警直升機與一架小型飛機在空中相撞，造成小型飛機飛行員死亡、直升機上兩名州警受傷。(美聯社)

據美國媒體報導，當地時間19日晚間，賓州一架州警直升機與一架小型飛機在空中相撞，造成小型飛機飛行員死亡、直升機上兩名州警受傷。事故原因仍待調查。

根據警方說明，事故發生在當地時間19時50分左右，地點位於卡萊爾附近，涉事飛機分別為一架塞斯納150型小型飛機和一架貝爾407型直升機。州警代理局長比文斯表示，小飛機撞上直升機後墜毀並解體，飛行員當場喪生。

警方指出，直升機在撞擊後失去主旋翼，隨即墜落地面並翻覆。機上兩名州警成功逃生，分別為警官布萊斯·柯曼及警員傑森·米爾斯，兩人受傷送醫，傷勢穩定。

賓州州長夏皮羅表示，感謝第一時間投入救援的消防、醫護及執法人員，並向罹難飛行員家屬致哀。他指出，若非機組人員迅速應變，事故後果可能更加嚴重。

事發後，美國聯邦航空管理局與美國國家運輸安全委員會已派員前往現場調查，將釐清飛機飛行路徑、通訊紀錄及天氣等因素，以確認事故原因。目前遇難飛行員身分尚未公布，須待通知家屬後才會對外說明。

去年1月，在華盛頓特區上空，一架載有64人的客機在雷根華盛頓國家機場降落過程中，與一架載有3名軍人的軍用直升機相撞。兩機均墜毀，無人生還。

精華 FAQ

  • 事故發生在當地時間19日晚間約19時50分，地點位於賓州卡萊爾附近，涉及一架塞斯納150小飛機與一架貝爾407州警直升機。

  • 小飛機在碰撞後墜毀並解體，飛行員當場死亡；直升機失去主旋翼後墜落翻覆，機上2名州警成功逃生，受傷後送醫且傷勢穩定。

  • 美國聯邦航空管理局與國家運輸安全委員會已派員到場，將釐清飛機飛行路徑、通訊紀錄與天氣等因素，以確認事故發生原因。

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