用餐後感染環孢子蟲 婦人將塔可鐘、泰勒農場告上法院

連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)。（路透）

一名婦人今年7月在連鎖餐廳塔可鐘 (Taco Bell)分店用餐之後感染環孢子蟲(Cyclospora)而生病住院，18日透過律師向位於賓州 的聯邦法院遞狀控告塔可鐘以及生菜供應商泰勒農場(Taylor Farms)。

聯邦疾病防治中心 (CDC)統計顯示，從今年5月以來，與泰勒農場銷售生菜有關的環孢子蟲感染在全國各地累計有1萬5716個案例，其中828人住院，2人死亡。尚未證實的案例則有1萬1841例。

訴狀指出，原告婦人海瑟·柯柏特(Heather Kebert)7月7日在賓州米德維爾(Meadville)一間塔可鐘分店食用「酪梨牧場醬雞肉堆疊捲」(Avocado Ranch Chicken Stacker)，餐點內使用的生菜絲是由泰勒農場提供。柯柏特7月10日開始感染環孢子蟲的症狀，12日住院接受治療兩天，醫院檢驗證實為環孢子蟲病(cyclosporiasis)。

柯柏特在訴狀中說，不知道餐點遭到環孢子蟲污染，若事先知情絕不會買。

她指出，期待購買食物是安全的，而不是遭到有害寄生蟲污染的，希望避免類似事件再次發生而影響其他到速食店用餐的消費者。

今日美國報報導，柯柏特委任律師皮爾斯(Robert Peirce)說，值得注意的是，環孢子蟲感染的病情比食物中毒更嚴重。

皮爾斯說，環孢子蟲感染並非生病一晚、第二天就能好轉的情況，身體健康可能留下長期後果，未來可能再次發作。他說：「覺得自己可能感染的民眾都應該接受治療，這點非常重要，以便協助防範未來問題發生。」

某些塔可鐘分店7月初開始下架生菜與香菜，泰勒農場7月17日針對結球萵苣(Iceberg lettuce)產品發布召回。

截至19日為止，受到環孢子蟲疫情影響的包括阿肯色州、伊利諾州、印地安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、緬因州、麻州、密西根州、密蘇里州、內布拉斯加州、新罕布夏州、北卡羅來納州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、賓州以及西維吉尼亞州。