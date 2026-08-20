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用餐後感染環孢子蟲 婦人將塔可鐘、泰勒農場告上法院

記者顏伶如／即時報導
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連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)。（路透）
連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)。（路透）

一名婦人今年7月在連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)分店用餐之後感染環孢子蟲(Cyclospora)而生病住院，18日透過律師向位於賓州的聯邦法院遞狀控告塔可鐘以及生菜供應商泰勒農場(Taylor Farms)。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，從今年5月以來，與泰勒農場銷售生菜有關的環孢子蟲感染在全國各地累計有1萬5716個案例，其中828人住院，2人死亡。尚未證實的案例則有1萬1841例。

訴狀指出，原告婦人海瑟·柯柏特(Heather Kebert)7月7日在賓州米德維爾(Meadville)一間塔可鐘分店食用「酪梨牧場醬雞肉堆疊捲」(Avocado Ranch Chicken Stacker)，餐點內使用的生菜絲是由泰勒農場提供。柯柏特7月10日開始感染環孢子蟲的症狀，12日住院接受治療兩天，醫院檢驗證實為環孢子蟲病(cyclosporiasis)。

柯柏特在訴狀中說，不知道餐點遭到環孢子蟲污染，若事先知情絕不會買。

她指出，期待購買食物是安全的，而不是遭到有害寄生蟲污染的，希望避免類似事件再次發生而影響其他到速食店用餐的消費者。

今日美國報報導，柯柏特委任律師皮爾斯(Robert Peirce)說，值得注意的是，環孢子蟲感染的病情比食物中毒更嚴重。

皮爾斯說，環孢子蟲感染並非生病一晚、第二天就能好轉的情況，身體健康可能留下長期後果，未來可能再次發作。他說：「覺得自己可能感染的民眾都應該接受治療，這點非常重要，以便協助防範未來問題發生。」

某些塔可鐘分店7月初開始下架生菜與香菜，泰勒農場7月17日針對結球萵苣(Iceberg lettuce)產品發布召回。

截至19日為止，受到環孢子蟲疫情影響的包括阿肯色州、伊利諾州、印地安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、緬因州、麻州、密西根州、密蘇里州、內布拉斯加州、新罕布夏州、北卡羅來納州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、賓州以及西維吉尼亞州。

精華 FAQ

  • 她7月7日在賓州米德維爾的塔可鐘分店，吃了「酪梨牧場醬雞肉堆疊捲」。訴狀稱其中使用的生菜絲來自泰勒農場，之後她出現症狀並確診環孢子蟲病。

  • 她主張餐點中的生菜遭到污染，塔可鐘提供了疑似受污染的食物，泰勒農場則是生菜供應商，因此兩者都應為她感染與住院的損害負責。

  • CDC統計，自今年5月以來，與泰勒農場銷售生菜相關的感染全美累計1萬5716例，另有1萬1841例待確認，並造成828人住院、2人死亡。

塔可鐘 賓州 聯邦疾病防治中心

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