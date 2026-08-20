18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

圖為密西根大學。(美聯社)

華爾街 日報20日報導，美國18歲人口族群縮水形成「人口斷崖」(demographic cliff)，連帶使得大學也將面臨招生斷崖，至於上大學的競爭過程是否得以減緩，則取決於選擇就讀什麼學校。

由於出生率下降，美國18歲人口開始萎縮。美國一年當中出生人數最多的人口已經在2025年秋季進入大學校園，上大學人口下滑的趨勢從此展開。

跨州公共高等教育組織「西部州際高等教育委員會」(Western Interstate Commission for Higher Education)估計，到了2041年，大學入學人數將比現在下降13%。

報導指出，某些民眾或許認為，學生人數減少將讓上大學變得更容易，但高等教育專家指出，這種狀況未必適用於所有學校，尤其是競爭最激烈的名校。

「人口斷崖」到來時，另一種現象同時發揮作用，也就是「逃向名校」(flight-to-quality)的趨吉避凶效應。原本就熱門的學校將吸引更多人申請，缺乏吸引力的學校招生人數走下坡。

兩極化現象的出現，部分原因與大學學位價值受到懷疑有關。

越來越多家庭的考量是，如果要花費數萬元取得學位，那麼這張文憑最好能換來好工作，否則就不必浪費。這種狀況在常春藤學校持續上演，過去十多年間錄取率持續下降。許多大型公立旗艦大學也變得競爭越來越激烈，例如長期享有盛譽的密西根大學(University of Michigan)。其他州立大學的地位則迅速上升，吸引著希望獲得傳統校園體驗、費用又低於私立學校的學生。

相較之下，不少區域型學校或錄取門檻較低的大學，入學門檻則變得更加寬鬆。

美國青少年如今正透過申請更多學校來分散風險。

大學申請應用平台「通用申請」(CommonApp)發布的2024-25學年度報告指出，平均每名學生透過平台提交7份申請，比2015-16學年度增加46%。