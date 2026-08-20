我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙建銘傳今返國 將在高雄機場打破沉默發聲明

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校更難進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為密西根大學。(美聯社)
圖為密西根大學。(美聯社)

華爾街日報20日報導，美國18歲人口族群縮水形成「人口斷崖」(demographic cliff)，連帶使得大學也將面臨招生斷崖，至於上大學的競爭過程是否得以減緩，則取決於選擇就讀什麼學校。

由於出生率下降，美國18歲人口開始萎縮。美國一年當中出生人數最多的人口已經在2025年秋季進入大學校園，上大學人口下滑的趨勢從此展開。

跨州公共高等教育組織「西部州際高等教育委員會」(Western Interstate Commission for Higher Education)估計，到了2041年，大學入學人數將比現在下降13%。

報導指出，某些民眾或許認為，學生人數減少將讓上大學變得更容易，但高等教育專家指出，這種狀況未必適用於所有學校，尤其是競爭最激烈的名校。

「人口斷崖」到來時，另一種現象同時發揮作用，也就是「逃向名校」(flight-to-quality)的趨吉避凶效應。原本就熱門的學校將吸引更多人申請，缺乏吸引力的學校招生人數走下坡。

兩極化現象的出現，部分原因與大學學位價值受到懷疑有關。

越來越多家庭的考量是，如果要花費數萬元取得學位，那麼這張文憑最好能換來好工作，否則就不必浪費。這種狀況在常春藤學校持續上演，過去十多年間錄取率持續下降。許多大型公立旗艦大學也變得競爭越來越激烈，例如長期享有盛譽的密西根大學(University of Michigan)。其他州立大學的地位則迅速上升，吸引著希望獲得傳統校園體驗、費用又低於私立學校的學生。

相較之下，不少區域型學校或錄取門檻較低的大學，入學門檻則變得更加寬鬆。

美國青少年如今正透過申請更多學校來分散風險。

大學申請應用平台「通用申請」(CommonApp)發布的2024-25學年度報告指出，平均每名學生透過平台提交7份申請，比2015-16學年度增加46%。

精華 FAQ

  • 主因是出生率下降，導致18歲人口族群開始萎縮。報導指出，2025年秋季後，最大出生世代進入大學後，入學人口將一路走低，2041年可能比現在少13%。

  • 不會。高等教育專家認為，招生壓力會出現分化，競爭最激烈的名校與熱門公立旗艦大學反而可能更難進，因為它們會吸引更多申請者，而部分區域型學校則更容易招生不足。

  • 因為美國家庭愈來愈在意學位報酬，擔心花大錢卻換不到好工作，因此傾向同時申請更多學校分散風險。CommonApp報告顯示，學生平均申請7所，比2015-16學年增加46%。

華爾街

上一則

喬州州長候選人推強硬移民政策 旗下企業涉苛待外籍護士

下一則

密蘇里州法院裁定 放行川普支持版國會選區地圖

延伸閱讀

大學申請／申請大學如博弈 鬥智鬥勇

大學申請／申請大學如博弈 鬥智鬥勇
大學申請／名校搶生源 先下手為強

大學申請／名校搶生源 先下手為強
大學申請／今年申請季開跑 7大不同

大學申請／今年申請季開跑 7大不同
大學申請／趨利避害 向夢校前進

大學申請／趨利避害 向夢校前進

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價