18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
華爾街日報20日報導，美國18歲人口族群縮水形成「人口斷崖」(demographic cliff)，連帶使得大學也將面臨招生斷崖，至於上大學的競爭過程是否得以減緩，則取決於選擇就讀什麼學校。
由於出生率下降，美國18歲人口開始萎縮。美國一年當中出生人數最多的人口已經在2025年秋季進入大學校園，上大學人口下滑的趨勢從此展開。
跨州公共高等教育組織「西部州際高等教育委員會」(Western Interstate Commission for Higher Education)估計，到了2041年，大學入學人數將比現在下降13%。
報導指出，某些民眾或許認為，學生人數減少將讓上大學變得更容易，但高等教育專家指出，這種狀況未必適用於所有學校，尤其是競爭最激烈的名校。
「人口斷崖」到來時，另一種現象同時發揮作用，也就是「逃向名校」(flight-to-quality)的趨吉避凶效應。原本就熱門的學校將吸引更多人申請，缺乏吸引力的學校招生人數走下坡。
兩極化現象的出現，部分原因與大學學位價值受到懷疑有關。
越來越多家庭的考量是，如果要花費數萬元取得學位，那麼這張文憑最好能換來好工作，否則就不必浪費。這種狀況在常春藤學校持續上演，過去十多年間錄取率持續下降。許多大型公立旗艦大學也變得競爭越來越激烈，例如長期享有盛譽的密西根大學(University of Michigan)。其他州立大學的地位則迅速上升，吸引著希望獲得傳統校園體驗、費用又低於私立學校的學生。
相較之下，不少區域型學校或錄取門檻較低的大學，入學門檻則變得更加寬鬆。
美國青少年如今正透過申請更多學校來分散風險。
大學申請應用平台「通用申請」(CommonApp)發布的2024-25學年度報告指出，平均每名學生透過平台提交7份申請，比2015-16學年度增加46%。
主因是出生率下降，導致18歲人口族群開始萎縮。報導指出，2025年秋季後，最大出生世代進入大學後，入學人口將一路走低，2041年可能比現在少13%。 不會。高等教育專家認為，招生壓力會出現分化，競爭最激烈的名校與熱門公立旗艦大學反而可能更難進，因為它們會吸引更多申請者，而部分區域型學校則更容易招生不足。 因為美國家庭愈來愈在意學位報酬，擔心花大錢卻換不到好工作，因此傾向同時申請更多學校分散風險。CommonApp報告顯示，學生平均申請7所，比2015-16學年增加46%。
精華 FAQ
主因是出生率下降，導致18歲人口族群開始萎縮。報導指出，2025年秋季後，最大出生世代進入大學後，入學人口將一路走低，2041年可能比現在少13%。
不會。高等教育專家認為，招生壓力會出現分化，競爭最激烈的名校與熱門公立旗艦大學反而可能更難進，因為它們會吸引更多申請者，而部分區域型學校則更容易招生不足。
因為美國家庭愈來愈在意學位報酬，擔心花大錢卻換不到好工作，因此傾向同時申請更多學校分散風險。CommonApp報告顯示，學生平均申請7所，比2015-16學年增加46%。
上一則
喬州州長候選人推強硬移民政策 旗下企業涉苛待外籍護士
下一則