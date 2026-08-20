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喬州州長候選人推強硬移民政策 旗下企業涉苛待外籍護士

記者顏伶如／即時報導
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共和黨喬治亞州州長候選人傑克森。(美聯社)
共和黨喬治亞州州長候選人傑克森。(美聯社)

億萬富豪傑克森(Rick Jackson)今年6月在共和黨喬治亞州州長初選勝出，競選政見以強硬派移民政策為主軸，承諾若當選州長要嚴厲打擊非法移民。CNN 20日報導，傑克森醫療保健事業王國旗下的一家公司，遭到外籍護士指控苛刻勞工而陷入法律糾紛。

72歲的傑克森是醫療人力仲介產業巨頭。發展迅速的醫療人力派遣產業，核心業務是對醫院、診所安排醫護人員。傑克森2000年創立「傑克森醫療保健」(Jackson Healthcare)，如今旗下約有20家公司負責招募、派出各種醫院與診所職位，包括護士、醫生、行政人員與前台工作人員。「傑克森醫療保健」2018年收購專門從事跨國醫療人力仲介的「艾凡特醫療專業人員公司」(Avant Healthcare Professionals)。

CNN報導，「艾凡特醫療專業人員公司」遭外國籍護理師指控以「美國夢」為餌，騙到美國工作之後卻支付低於標準的薪資，強迫簽約者困在勞動合約長達數年，若試圖離職就被威脅要通報移民和海關執法局(ICE)，還要求繳交五位數字的離職費。去年佛州法院以集體訴訟處理護士提告。

持EB-3簽證入境的外籍護士，在訴狀中指控艾凡特安排的雇用機會，本質上根本是「賣身契的奴役」。

艾凡特雖表示絕無不法行為，但在傑克森贏得州長初選的幾天後，艾凡特在6月22日同意和解，向5219多名現任與前任外籍護士總共提供300萬元和解金，免除外籍護士尚未支付的離職費用。法官已於7月批准和解協議。

CNN報導，這件官司在州長初選期間並未獲得注意，官司內容則透露傑克森旗下公司的商業運作模式，跟他在競選活動中喊出的移民政策強硬立場呈現明顯對比。傑克森在州長初選中擊敗川普總統背書的對手、現任喬州副州長瓊斯(Burt Jones)，接下來傑克森將在大選迎戰民主黨州長候選人、亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。

傑克森競選團隊發言人道格拉斯(Garrison Douglas)在給CNN的聲明中說，傑克森關注焦點在於「犯罪的非法移民與遵守法律」，艾凡特護士合法來到美國，等待數年、學習英語、依法繳稅並且拯救人命，艾凡特決定和解是為了避免訴訟成本，好讓公司專注於讓合格護士投入美國醫療體系，填補護士荒的嚴重問題。

「艾凡特醫療專業人員公司」母公司「傑克森醫療保健」發言人雷西(Jessica Lacy)表示，法院並沒有認艾凡特商業行為違法，相關指控已經透過和解畫下句點。

精華 FAQ

  • 傑克森在共和黨初選中勝出後，競選重點放在強硬移民政策，承諾若當選州長，將嚴厲打擊非法移民，並強調執法與守法。

  • 外籍護士指控艾凡特以「美國夢」吸引她們赴美，實際卻給予低於標準的薪資、要求長年綁約，並以通報ICE與高額離職費威脅想離職者。

  • 艾凡特在傑克森初選勝出後不久同意和解，向5219名現任與前任外籍護士支付300萬元，並免除尚未支付的離職費，法官已於7月批准協議。

喬州 非法移民 共和黨

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