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李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任布雷德也要離職

編譯陳韻涵／即時報導
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白宮立法事務主任布雷德即將離職。(路透)
白宮立法事務主任布雷德即將離職。(路透)

白宮消息人士透露，白宮立法事務主任布雷德(James Braid)即將離職。

政治新聞網站Politico報導，布雷德長期負責協調國會事務，推動川普總統的議程在國會微弱多數下過關，但隨著川普屢次與共和黨議員發生摩擦，相關工作日益艱難。

此次人事變動正值白宮多事之秋，川普的施政滿意度落入歷史低點，共和黨面臨艱難的期中選舉，多名資深幕僚離職或即將卸任。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)上周宣布將離任，白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)暫時休假，轉而負責川普的政治運作工作。

布雷德離開代表白宮失去最有經驗的國會聯絡人之一，他曾在現任副總統范斯(JD Vance)擔任參議員時做過范斯的政策資深助理，並在「川普陣營」與「范斯陣營」之間遊刃有餘。

此外，布雷德曾任前眾議員羅勝戴(Matt Rosendale)和巴克(Ken Buck)的幕僚長，以及桑福德(Mark Sanford)及前眾議員巴德(Ted Budd)的副幕僚長，並擔任眾院自由黨團(House Freedom Caucus)政策主任。

白宮 川普 共和黨

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