QA／誰能領？涵蓋4900萬輛車 州農退款汽車險保戶50億元

「州農保險」宣布發放成立104年以來最大規模汽車保險分紅退款，總額達50億元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 州農保險宣布發放成立104年來最大規模汽車險分紅退款，總額50億元，涵蓋約4900萬輛車保戶，將以支票或電子支付分批寄發。

「州農保險 」(State Farm)宣布發放成立104年以來最大規模汽車保險分紅退款(Dividend Payout)，總額達50億元，目前全美已有數百萬名保戶陸續收到「州農保險」寄出的退款支票。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，「州農保險」發言人史提夫・鮑德溫(Steve Baldwin)在電子郵件中表示，自7月31日正式開始發放款項以來，公司已向全美各地寄出超過720萬張實體支票，另有380萬張預計於本周內陸續寄出。

「州農保險」50億元汽車保險分紅退款計畫，預計涵蓋全美多達4900萬輛汽車的保單持有人。以下是保戶需要了解的詳細資訊與相關規定。

我是否符合資格？

「州農保險」先前表示，凡是在2025年1月1日至2025年12月31日期間，持有有效汽車保險保單的「州農保險」保戶，皆符合資格獲得這筆汽車保險分紅退款。

我如何領取款項？

若保戶先前已在「州農保險」官方系統中留有有效的電子郵件地址，將會收到一封來自「[email protected]」的官方電子郵件通知。

該郵件將包含如何登入官方付款入口網站的詳細說明，保戶可在網站中自由選擇領取方式，包括透過電子支付平台，如Zelle、Venmo或PayPal等方式直接接收退款，或是選擇要求業者郵寄實體紙本支票。至於系統內未留有電子郵件地址的保戶，則不需額外操作，系統將會自動寄出實體紙本支票至登記地址。

我什麼時候能收到支票？

鮑德溫表示，由於涉及保戶人數極多，目前款項正按照全美各州劃分區域進行分批發放。鑑於本次發放的總金額與規模均極為龐大，整個支付與發放作業過程將需要耗費數月時間才能順利完成。

保戶若想查詢個人領取進度，可直接上官網sfdividend.com或致電客服專線1-888-808-9532，諮詢有關本次汽車保險分紅退款發放的任何相關問題。