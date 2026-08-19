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民主黨左派接連突破 佛州社會主義者再度爆冷贏初選

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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佛羅里達州眾議員尼克森（Angie Nixon）。（美聯社）
佛羅里達州眾議員尼克森（Angie Nixon）。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛州進步派尼克森資源有限，卻爆冷贏得民主黨參議員提名。
  • 重點二：她擊敗建制派支持的溫德曼，並延續民主黨左派今年突破。
  • 重點三：佛州初選也出現多名川普背書共和黨候選人失利的跡象。

據紐約時報報導，佛羅里達州眾議員尼克森（Angie Nixon）是一名進步派政治人物。她的競選活動資源極其有限，甚至拮据到無力負擔一支電視廣告；然而，周二她卻以令人震驚的冷門之姿，贏得佛羅里達州民主黨參議員候選人提名。

尼克森擊敗了溫德曼（Alex Vindman）。溫德曼獲得民主黨建制派支持，競選募款更是超過尼克森的16倍。尼克森是一名民主社會主義者，而她的勝利，也延續了今年民主黨初選中左派陣營接連取得突破的趨勢。

過去幾次選舉中，佛羅里達州似乎不太受到全國政治風向的影響。2022年尤其如此，盡管當年的整體選情對民主黨相當有利，共和黨卻仍在佛州取得了格外亮眼的成績。

如今，尼克森的突破性勝利，加上佛州數場國會初選中多名獲川普背書的共和黨候選人落敗，都顯示佛羅里達或許已不像過去那樣，能夠完全置身於全國政治趨勢之外。

以下是周二佛羅里達、阿拉斯加與懷俄明州初選，以及加州一場特別選舉所帶來的六項重點：

沒錢也沒關係 草根力量再次推動左派取得勝利

在佛羅里達州這樣的政治市場，資金通常是競選活動的關鍵。佛州是全美人口第三多的州，擁有10個電視媒體市場，候選人若想大規模接觸選民，往往需要投入可觀的廣告經費。

然而，尼克森只募得約97.5萬美元，相比之下，溫德曼的募款額超過1630萬美元。根據媒體追蹤公司 AdImpact 的資料，尼克森在廣告上的支出僅約6萬美元，溫德曼則花費了約220萬美元。

溫德曼接下來可能會面臨一個尖銳的問題：為什麼他的競選團隊沒有投入更多資金，讓選民認識這位候選人？

但同樣值得肯定的是尼克森。這位工會組織者深知如何激發基層民主黨支持者與志工的熱情，同時靈活運用社群媒體，讓更多選民了解她的政見與參選理由。

尼克森在南佛羅里達州最後一個周末的衝刺行動似乎奏效。盡管南佛羅里達近年的整體政治趨勢逐漸向共和黨傾斜，但當地仍擁有數量龐大的民主黨選民。

來自傑克遜維爾的尼克森不僅在佛州人口最多的邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）擊敗溫德曼，也在溫德曼居住的鄰近布勞沃德縣（Broward County）勝過對手。

久違的民主黨熱情回來了 對尼克森來說夠嗎？

過去20年來，佛州民主黨最令人振奮的幾次選舉，都曾出現一位名叫歐巴馬（Barack Obama）的非裔進步派政治人物，他曾兩度贏得佛州；以及前塔拉赫西市長吉勒姆（Andrew Gillum），他在2018年州長選舉中以極小差距落敗。

尼克森當然會試圖從這兩位前輩建立的政治聯盟中汲取經驗，並利用這次大勝所激發的政治熱情。

但歐巴馬和吉勒姆當年參加大選時，都不像尼克森現在這樣缺乏知名度、競選組織與資金。而對於接觸佛州龐大且高度多元的選民而言，這三項資源都至關重要。

此外，一個值得密切觀察的問題是，「民主社會主義者」這個政治標籤，究竟會對尼克森產生什麼影響？

尼克森今年6月加入了美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America, DSA），但DSA並未支持她參選。

更重要的是，自歐巴馬在2008年與2012年總統大選中贏得佛州，以及吉勒姆在2018年州長選舉中以些微差距落敗以來，佛羅里達州的政治版圖已明顯更加偏向共和黨。

共和黨現任參議員穆迪（Ashley Moody）在周二的初選中並未遭遇真正具威脅性的對手，而她目前的競選帳戶中仍有超過800萬美元。

佛州或首見非裔州長 唐諾斯長期獲得川普支持

眾議員唐諾斯（Byron Donalds）長期獲得川普支持，而佛羅里達正是川普所認定的「家鄉州」。在佛州共和黨州長初選中，唐諾斯大幅領先其他競爭者。

他的募款金額也遠遠超過民主黨州長候選人、前眾議員喬里（David Jolly）後者過去曾是共和黨人。

不過，唐諾斯周二的得票率並未突破50%，這讓部分佛州共和黨人士感到失望。

此外，他也沒有拿下佛州北部一些以白人居民為主的鄉村郡。

唐諾斯是非裔美國人，因此一些共和黨人士可能會特別關注他在這些郡的表現，並擔心部分白人共和黨選民不願在11月投票支持一名非裔候選人，甚至可能因此選擇不投票。

唐諾斯則駁斥了自己未能取得過半選票所引發的疑慮。他告訴記者，自己最終會贏得這些選民的支持。

談到那些在初選中投給其他候選人的共和黨選民時，他說，「他們想要的東西，和我們所有人想要的一樣。我們希望佛羅里達州建立在常識、法律與秩序以及自由之上。」

醜聞纏身的共和黨眾議員 初選落敗

在佛州第七國會選區的共和黨初選中，眾議員米爾斯（Cory Mills）輸給了前地方電視新聞主播伊萊加（Ryan Elijah）。

米爾斯早已失去黨內重要人士的支持。兩名眾議院同僚轉而支持伊萊加，並表示他們不能冒險讓這個傾向共和黨的選區，因為推出一名實力不足的候選人而失守。

米爾斯此前因遭指控對女性有攻擊及威脅行為，而受到眾議院道德委員會調查。

他的落敗，也緊接著北卡羅來納州眾議員愛德華茲（Chuck Edwards）的政治退場。愛德華茲被指控性騷擾兩名前女性幕僚，並於8月5日宣布不再尋求連任。

隔天，田納西州眾議員奧格斯（Andy Ogles）也在共和黨初選中落敗。此前，他曾因發表被批評為反穆斯林的言論而陷入爭議。

並非進步派大掃蕩 2溫和派輕鬆獲勝

看看華瑟曼．舒茲（Debbie Wasserman Schultz）和莫斯科維茨（Jared Moskowitz）的選情就知道了。

兩位眾議員都是溫和派、支持以色列的民主黨人。在共和黨重新畫分選區、迫使兩人改到新的選區參選後，他們仍然輕鬆擊退了黨內挑戰者。

華瑟曼．舒茲已經擔任眾議員11屆。她面臨部分非裔民主黨人的不滿，因為這些選民不希望她繼續代表一個具有歷史意義、以非裔選民為主的選區；但她最終仍成功勝出。

莫斯科維茨則擊敗了一名民主社會主義者。

阿拉斯加 蘇利文、佩爾托拉晉級普選

現任共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）與前民主黨眾議員佩爾托拉（Mary Peltola），周二都輕鬆晉級阿拉斯加州參議員選舉的普選階段。

這場選舉將形成一場備受期待的對決，最終結果甚至可能影響參議院由哪個政黨掌握控制權。

不過，真正引發好奇的，是另一位丹尼爾．蘇利文（Dan J. Sullivan）是否也能晉級。

這名丹尼爾．蘇利文是一名退休教師，共和黨人士指控他其實是民主黨安排的「內應」，目的是混淆選民，並從另一位蘇利文手中分走選票。

這位知名度較低的蘇利文否認了相關指控。

阿拉斯加採用無黨派初選制度，得票最高的四名候選人可以進入大選；而在當時，仍有大量選票尚未完成計算。

精華 FAQ

  • 她雖募款與廣告支出都遠低於溫德曼，仍靠工會組織經驗、社群媒體操作與基層志工動員，成功在邁阿密-戴德郡與布勞沃德郡取勝。

  • 尼克森的勝利延續民主黨左派在初選中的突破，也顯示佛州民主黨選民熱情回升，但她缺乏知名度與資源，能否擴大到大選仍待觀察。

  • 川普背書的唐諾斯領先州長初選，但未過半；眾議員米爾斯則因醜聞與黨內反彈落敗，顯示佛州共和黨內部也出現不小波動。

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